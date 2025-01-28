Можно ли есть аджику, если она простояла всю зиму? Ответ вас удивит

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Аджика — любимый многими домашний соус, который готовят сотнями разных способов. Рецепты зависят от региона, где её готовят, и даже от традиций каждой семьи. Но как долго аджику можно хранить и употреблять без вреда для здоровья? Этот вопрос волнует многих.

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Основные ингредиенты и хранение

Классический состав аджики остаётся неизменным: помидоры, перец, чеснок и соль. Такой продукт может храниться в холодильнике всю зиму и даже дольше, если при приготовлении соблюдались все санитарные нормы.

Научные исследования

В федеральном центре охраны здоровья провели анализ двух видов аджики — красной и зелёной. Как сообщили в программе "Живая еда" на НТВ, исследование дало интересные результаты.

Оказалось, что в аджике содержатся как безопасные микроорганизмы, так и те, которые могут вызывать пищевые отравления, но только у людей со сниженным иммунитетом. Основные "консерванты" в соусе — соль и перец, которые препятствуют развитию вредных бактерий и продлевают срок хранения.

Полезные свойства и предостережения

Аджика стимулирует выделение желудочного сока, что помогает лучше переваривать мясо. Однако людям с язвой желудка или гастритом стоит отказаться от этого соуса, чтобы не ухудшить состояние.

Уточнения

Аджи́ка — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.



