Можно ли есть аджику, если она простояла всю зиму? Ответ вас удивит

Аджика — любимый многими домашний соус, который готовят сотнями разных способов. Рецепты зависят от региона, где её готовят, и даже от традиций каждой семьи. Но как долго аджику можно хранить и употреблять без вреда для здоровья? Этот вопрос волнует многих.
Классический состав аджики остаётся неизменным: помидоры, перец, чеснок и соль. Такой продукт может храниться в холодильнике всю зиму и даже дольше, если при приготовлении соблюдались все санитарные нормы.
В федеральном центре охраны здоровья провели анализ двух видов аджики — красной и зелёной. Как сообщили в программе "Живая еда" на НТВ, исследование дало интересные результаты.
Оказалось, что в аджике содержатся как безопасные микроорганизмы, так и те, которые могут вызывать пищевые отравления, но только у людей со сниженным иммунитетом. Основные "консерванты" в соусе — соль и перец, которые препятствуют развитию вредных бактерий и продлевают срок хранения.
Аджика стимулирует выделение желудочного сока, что помогает лучше переваривать мясо. Однако людям с язвой желудка или гастритом стоит отказаться от этого соуса, чтобы не ухудшить состояние.
Аджи́ка — абхазская и грузинская острая приправа. 20 ноября 2018 года технология приготовления и рецепт аджики был включён в список нематериального культурного наследия Грузии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?