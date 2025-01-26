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Сырная корочка и сметанный соус: идеальные пельмени за 40 минут

1:55
Еда

Магазинные пельмени могут превратиться в изысканное блюдо, если приготовить их немного нестандартно. Забудьте о варке и жарке — попробуйте запечь пельмени в духовке! Этот способ не только удивит ваших близких, но и добавит привычному блюду новые вкусовые оттенки.

Запеканка с макаронами
Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с макаронами

Рецепт запечённых пельменей

Подготовьте ингредиенты. Вам понадобятся две луковицы, 150 г сметаны, 100 г сыра, немного молотого перца и 300 г замороженных пельменей.

Обжарьте лук. Нарежьте луковицы мелкими кубиками и обжарьте их до золотистого цвета. В сметану добавьте молотый перец, чтобы сделать соус ароматным. Натрите сыр на крупной тёрке.

Соберите блюдо. Смажьте форму для запекания подсолнечным маслом и выложите пельмени в один слой. Если форма слишком маленькая, лучше взять вторую, чтобы слои оставались ровными.

Добавьте соус. Сверху на пельмени выложите обжаренный лук, а затем равномерно полейте всё сметанным соусом.

Запеките. Отправьте форму в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Затем достаньте блюдо, посыпьте его тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную корочку.

В итоге вы получите нежные пельмени с хрустящей сырной корочкой и насыщенным вкусом, который точно понравится всем за столом.

Почему стоит попробовать

Запекание позволяет раскрыть вкус пельменей с новой стороны. Соус из сметаны и обжаренного лука делает блюдо более сочным, а сырная корочка добавляет пикантности. Это отличный способ разнообразить повседневное меню без лишних усилий.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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