Сырная корочка и сметанный соус: идеальные пельмени за 40 минут

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Магазинные пельмени могут превратиться в изысканное блюдо, если приготовить их немного нестандартно. Забудьте о варке и жарке — попробуйте запечь пельмени в духовке! Этот способ не только удивит ваших близких, но и добавит привычному блюду новые вкусовые оттенки.

Фото: flickr.com by ohmeaghan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с макаронами

Рецепт запечённых пельменей

Подготовьте ингредиенты. Вам понадобятся две луковицы, 150 г сметаны, 100 г сыра, немного молотого перца и 300 г замороженных пельменей.

Обжарьте лук. Нарежьте луковицы мелкими кубиками и обжарьте их до золотистого цвета. В сметану добавьте молотый перец, чтобы сделать соус ароматным. Натрите сыр на крупной тёрке.

Соберите блюдо. Смажьте форму для запекания подсолнечным маслом и выложите пельмени в один слой. Если форма слишком маленькая, лучше взять вторую, чтобы слои оставались ровными.

Добавьте соус. Сверху на пельмени выложите обжаренный лук, а затем равномерно полейте всё сметанным соусом.

Запеките. Отправьте форму в разогретую до 160 градусов духовку на 30 минут. Затем достаньте блюдо, посыпьте его тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и образовал аппетитную корочку.

В итоге вы получите нежные пельмени с хрустящей сырной корочкой и насыщенным вкусом, который точно понравится всем за столом.

Почему стоит попробовать

Запекание позволяет раскрыть вкус пельменей с новой стороны. Соус из сметаны и обжаренного лука делает блюдо более сочным, а сырная корочка добавляет пикантности. Это отличный способ разнообразить повседневное меню без лишних усилий.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

