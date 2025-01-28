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Не пересушите грудку: сколько минут её нужно варить

1:12
Еда

Куриная грудка — это не только диетический продукт, богатый белком и минимальным количеством жира, но и важный элемент рациона спортсменов и тех, кто стремится похудеть. Однако, чтобы мясо получилось нежным и сочным, важно знать некоторые секреты его приготовления.

сырая куриная грудка
Фото: freepik
сырая куриная грудка

Сколько варить куриную грудку

Чаще всего грудка продается на кости. Для такого варианта требуется немного больше времени:

  1. После закипания варите грудку 40-45 минут.
  2. Чтобы мясо стало еще сочнее, оставьте его в бульоне на 10 минут после выключения нагрева.
  3. Если вы готовите филе без кости, то достаточно 30 минут. Главное — не передерживать грудку в воде, чтобы белок не начал сворачиваться. В таком состоянии он хуже усваивается организмом, и мясо теряет сочность.

Как сделать грудку более вкусной

Для придания аромата и нежного вкуса лучше варить куриную грудку не в простой воде, а в овощном бульоне.

Добавьте в кастрюлю:

  • сельдерей,
  • чеснок,
  • морковь.

Это не только улучшит вкус мяса, но и сделает его текстуру более мягкой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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