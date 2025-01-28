Не пересушите грудку: сколько минут её нужно варить

Куриная грудка — это не только диетический продукт, богатый белком и минимальным количеством жира, но и важный элемент рациона спортсменов и тех, кто стремится похудеть. Однако, чтобы мясо получилось нежным и сочным, важно знать некоторые секреты его приготовления.
Чаще всего грудка продается на кости. Для такого варианта требуется немного больше времени:
Для придания аромата и нежного вкуса лучше варить куриную грудку не в простой воде, а в овощном бульоне.
Добавьте в кастрюлю:
Это не только улучшит вкус мяса, но и сделает его текстуру более мягкой.
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