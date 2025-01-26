Необычная пицца из картофеля: гости будут в восторге

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельная пицца — это необычный, но невероятно вкусный вариант классического итальянского блюда. Её легко приготовить дома, а результат поразит даже самых взыскательных гурманов. Такой рецепт особенно оценят любители картофеля и те, кто хочет разнообразить своё меню.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пицца

Рецепт картофельной пиццы

Подготовьте основу. Возьмите 4 картофелины и натрите их на крупной тёрке. Очень важно избавиться от лишней влаги — для этого просто отожмите массу руками или с помощью марли.

Добавьте яйцо. В картофельную массу разбейте одно сырое яйцо, посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Это придаст основе связность.

Обжарьте лепёшку. Разогрейте сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Выложите картофельное тесто, равномерно распределив его по дну. Обжаривайте на среднем огне 10 минут.

Начинка и финальная готовка

После того как одна сторона подрумянилась, переверните лепёшку. Смажьте её кетчупом, а затем выложите любимую начинку: кружочки помидоров, ломтики колбасы и щедрую порцию тёртого сыра. Накройте сковороду крышкой и готовьте ещё 10 минут, пока сыр не расплавится.

Почему стоит попробовать

Картофельная пицца — это не только простой и бюджетный рецепт, но и отличная возможность экспериментировать. Вы можете менять начинку, добавляя грибы, зелень или даже морепродукты. Блюдо получается хрустящим, ароматным и невероятно сытным.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

