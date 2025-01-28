Зелёный, чёрный или пуэр: какой чай самый полезный

Чай, который веками считался эликсиром долголетия в восточной медицине, теперь подтвержден научными исследованиями. Ученые из Китая доказали, что регулярное употребление чая способствует улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни.
В масштабном исследовании, в котором приняли участие более 100 тысяч человек, ученые изучили влияние различных сортов чая на организм. Результаты подтвердили, что те, кто регулярно пьет чай, демонстрируют лучшие показатели здоровья.
Секрет в регулярности. Ученые отмечают, что не так важно, какой сорт чая вы предпочитаете — черный, зеленый, пуэр, белый, улун или желтый. Главное — пить его постоянно. Все шесть основных видов чая, различающихся степенью ферментации, оказывают схожее положительное воздействие:
Эти выводы были сделаны под руководством ученого Синьян Вана и опубликованы в авторитетном журнале European Journal of Preventive Cardiology. Исследование подчеркивает, что чай — это не просто напиток, а мощное средство для поддержания здоровья.
Пуэ́р — постферментированный чай. Отличается специфической технологией производства: собранные листья, обработанные до уровня зелёного чая, подвергаются процедуре микробной ферментации — естественному либо искусственному (ускоренному) старению. Ферментация происходит под действием Aspergillus acidus, плесневых грибов рода Аспергилл.
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