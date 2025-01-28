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Зелёный, чёрный или пуэр: какой чай самый полезный

1:27
Еда

Чай, который веками считался эликсиром долголетия в восточной медицине, теперь подтвержден научными исследованиями. Ученые из Китая доказали, что регулярное употребление чая способствует улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни.

чай
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
чай

Что показало исследование

В масштабном исследовании, в котором приняли участие более 100 тысяч человек, ученые изучили влияние различных сортов чая на организм. Результаты подтвердили, что те, кто регулярно пьет чай, демонстрируют лучшие показатели здоровья.

Чем полезен чай

Секрет в регулярности. Ученые отмечают, что не так важно, какой сорт чая вы предпочитаете — черный, зеленый, пуэр, белый, улун или желтый. Главное — пить его постоянно. Все шесть основных видов чая, различающихся степенью ферментации, оказывают схожее положительное воздействие:

Снижают риск атеросклероза.

  • Поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Увеличивают качество и продолжительность жизни.

Научное подтверждение

Эти выводы были сделаны под руководством ученого Синьян Вана и опубликованы в авторитетном журнале European Journal of Preventive Cardiology. Исследование подчеркивает, что чай — это не просто напиток, а мощное средство для поддержания здоровья.

Уточнения

Пуэ́р — постферментированный чай. Отличается специфической технологией производства: собранные листья, обработанные до уровня зелёного чая, подвергаются процедуре микробной ферментации — естественному либо искусственному (ускоренному) старению. Ферментация происходит под действием Aspergillus acidus, плесневых грибов рода Аспергилл.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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