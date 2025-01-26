Новый взгляд на сырники: готовим с секретной добавкой

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники без творога? Это звучит необычно, но результат вас точно удивит! Оказывается, в качестве основного ингредиента для этого блюда можно использовать сметану, а секретной добавкой станет манная крупа.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сырники

Как приготовить сырники без творога

Для начала выберите жирную сметану (не менее 20%). Отправьте в миску 200 мл сметаны и добавьте 5 столовых ложек манной крупы — именно она сделает тесто более плотным. Хорошо перемешайте смесь и оставьте её на 15 минут, чтобы манка набухла.

После этого добавьте одно сырое яйцо, 3 столовые ложки сахара и щепотку соли. Всё тщательно перемешайте. Затем введите 3 столовые ложки пшеничной муки, которая придаст тесту нужную консистенцию. Перемешайте ещё раз и оставьте тесто на 10 минут.

Обжарка сырников

Как только тесто будет готово, приступайте к жарке. Лепите небольшие лепёшки и обжаривайте их на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки.

Результат? Плоские, но невероятно вкусные сырники, которые идеально подойдут к завтраку или чаепитию.

Почему стоит попробовать

Этот рецепт подкупает своей простотой и доступностью ингредиентов. Даже если под рукой не оказалось творога, вы сможете приготовить сырники, которые понравятся всей семье.

Уточнения

Сы́рники творо́жники - жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

