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Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает

1:21
Еда

Свинина часто становится объектом критики, но этот продукт заслуживает более объективного отношения. Терапевт и диетолог Елена Игнатикова поделилась своим мнением о ценности свиного мяса, подчеркнув его пользу для здоровья.

Зажарка из свинины с луком
Фото: commons.wikimedia.org by Asio otus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зажарка из свинины с луком

Чем полезна свинина

Свинина — это не просто жирное мясо, а важный источник животного белка и витаминов, необходимых для работы организма. Белок, содержащийся в свинине, является строительным материалом для мышечной ткани, органов и систем.

"Свинина богата витаминами группы В, которые улучшают работу нервной системы и нервно-мышечную проводимость", — отметила врач в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, свинина содержит гемовое железо, которое легко усваивается организмом. Это делает её полезной для профилактики анемии.

Как правильно употреблять свинину

Эксперты рекомендуют включать красное мясо в рацион 1-2 раза в неделю. При этом лучше выбирать куски с минимальным количеством жировых прослоек.

А как насчет сала

Свиное сало тоже может быть полезным, особенно для людей, занимающихся физическим трудом. Оно является дополнительным источником энергии и может стать хорошей поддержкой для организма при высоких нагрузках.

Уточнения

Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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