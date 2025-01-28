Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает

Свинина часто становится объектом критики, но этот продукт заслуживает более объективного отношения. Терапевт и диетолог Елена Игнатикова поделилась своим мнением о ценности свиного мяса, подчеркнув его пользу для здоровья.
Свинина — это не просто жирное мясо, а важный источник животного белка и витаминов, необходимых для работы организма. Белок, содержащийся в свинине, является строительным материалом для мышечной ткани, органов и систем.
"Свинина богата витаминами группы В, которые улучшают работу нервной системы и нервно-мышечную проводимость", — отметила врач в беседе с радио Sputnik.
Кроме того, свинина содержит гемовое железо, которое легко усваивается организмом. Это делает её полезной для профилактики анемии.
Эксперты рекомендуют включать красное мясо в рацион 1-2 раза в неделю. При этом лучше выбирать куски с минимальным количеством жировых прослоек.
Свиное сало тоже может быть полезным, особенно для людей, занимающихся физическим трудом. Оно является дополнительным источником энергии и может стать хорошей поддержкой для организма при высоких нагрузках.
Белки́ — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.
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