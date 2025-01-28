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Секрет идеального заливного теста: рецепт, который всегда получается

1:37
Еда

Заливное тесто — это универсальный вариант для пирогов, который ценят за простоту приготовления и нежную текстуру. Оно идеально подходит для заливных и перевернутых пирогов. Такой вид теста можно приготовить на молоке, кефире, но самый нежный результат получается на основе сметаны.

Заливное тесто
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Заливное тесто

Рецепт заливного теста на сметане

Эксперты поделились проверенным рецептом.

Вам понадобятся:

  • 200 г сметаны,
  • 150 г пшеничной муки,
  • 3 яйца,
  • 1 ч. л. разрыхлителя,
  • 1 ч. л. сахара,
  • 0,5 ч. л. соли.

Как приготовить заливное тесто

  1. В глубокой миске взбейте сметану с яйцами, сахаром и солью до получения однородной массы.
  2. Просейте муку с разрыхлителем прямо в миску и перемешайте до консистенции жидкого теста, похожего на тесто для оладий. Если тесто слишком жидкое, добавьте 1 ст. л. муки.
  3. Замораживать такое тесто не рекомендуется — его нужно использовать сразу после приготовления.

Как выпекать с заливным тестом

Просто залейте тестом выбранную начинку (овощи, мясо, рыбу или фрукты) и отправьте в духовку, разогретую до 180°C. Выпекайте 30-35 минут до золотистой корочки.

Преимущества заливного теста

Заливное тесто готовится быстро, буквально за считанные минуты, и подходит для любой начинки. Это идеальный вариант, если хочется приготовить пирог без долгих хлопот.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода). 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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