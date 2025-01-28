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Эта кухонная хитрость навсегда избавит вас от мучений с картошкой

1:31
Еда

Чистка картофеля — одно из самых нелюбимых занятий на кухне. Но, к счастью, есть способ, который избавит от этой "грязной" работы и сделает процесс намного проще.

Картошка, картофель
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картошка, картофель

Если нужно обработать большое количество картофеля или просто облегчить готовку, можно воспользоваться одной хитростью, о которой напомнили эксперты.

Как легко почистить картофель

Попробуйте сначала отварить картофель, а уже потом очистить его.

Вот как это сделать:

  1. Возьмите тщательно вымытый картофель.
  2. На каждом клубне сделайте неглубокий надрез по окружности.
  3. Отварите овощ, как обычно.
  4. После того как картофель остынет, кожура легко снимется руками, буквально скользя с мякоти.

Что делать, если картофель старый

С возрастом картофель становится рыхлым, часто теряет вкус, а при варке разваривается. Чтобы этого избежать:

  1. Помойте клубни и залейте их холодной водой. Оставьте на 1,5-2 часа. Это сделает даже "морщинистую" картошку более твердой.
  2. Во время варки, как только вода закипит, добавьте в кастрюлю 1 чайную ложку сахара, &frac12 чайной ложки лимонного сока и щепотку соли. Перемешайте. Это улучшит вкус картофеля и сделает его идеальным для гарнира.
  3. Теперь чистка и приготовление картофеля больше не будут утомительными — всего несколько хитростей, и вы сэкономите время и силы.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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