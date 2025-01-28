Эта кухонная хитрость навсегда избавит вас от мучений с картошкой

Чистка картофеля — одно из самых нелюбимых занятий на кухне. Но, к счастью, есть способ, который избавит от этой "грязной" работы и сделает процесс намного проще.
Если нужно обработать большое количество картофеля или просто облегчить готовку, можно воспользоваться одной хитростью, о которой напомнили эксперты.
Попробуйте сначала отварить картофель, а уже потом очистить его.
Вот как это сделать:
С возрастом картофель становится рыхлым, часто теряет вкус, а при варке разваривается. Чтобы этого избежать:
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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