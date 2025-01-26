Простое банановое мороженое: готовим всеми любимый десерт всего из 4 ингредиентов

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Что может быть лучше домашнего мороженого, которое можно приготовить из натуральных ингредиентов? Сегодня мы поделимся с вами рецептом простого, но очень вкусного бананового мороженого, с приготовлением которого справится каждый!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мороженое из банана

Ингредиенты:

4 банана

2 ст. л. сахара

20 г лимонного сока

250 г взбитых сливок

Ванильный сахар по вкусу

Приготовление:

Очистите бананы и взбейте их в блендере до однородной массы. Добавьте сахар и лимонный сок, тщательно перемешайте. В отдельной посуде взбейте сливки с ванильным сахаром до устойчивых пиков. Аккуратно соедините банановое пюре со взбитыми сливками, стараясь сохранить воздушную текстуру. Выложите смесь в форму и уберите в морозилку. Периодически перемешивайте мороженое в процессе замораживания (можно сделать это даже один раз), чтобы избежать образования крупных кристаллов льда.

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.



Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Т

