Простое банановое мороженое: готовим всеми любимый десерт всего из 4 ингредиентов

Что может быть лучше домашнего мороженого, которое можно приготовить из натуральных ингредиентов? Сегодня мы поделимся с вами рецептом простого, но очень вкусного бананового мороженого, с приготовлением которого справится каждый!
Ингредиенты:
Приготовление:
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других. Т
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.