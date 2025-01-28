4 продукта, которые помогут вам меньше есть и лучше контролировать вес

Справиться с буйным аппетитом — задача не из легких. Рука то и дело тянется к перекусам, а лишние калории стремительно отражаются на фигуре. Но, как оказалось, взять аппетит под контроль вполне возможно. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач-диетолог Марина Макиша рассказала, как это сделать.
По словам специалиста, внезапные приступы голода чаще всего вызваны несбалансированным питанием. Но побороть их можно, если грамотно подойти к выбору продуктов и научиться контролировать свой рацион.
1.Яйца
Яйца — это отличный источник белка, который обеспечивает чувство сытости до 4 часов. Ученые доказали, что люди, употребляющие яйца ежедневно, лучше контролируют аппетит и меньше едят в течение дня.
2.Авокадо
Этот фрукт богат жирными кислотами и пищевыми волокнами, которые способствуют длительному насыщению. Исследования показывают, что те, кто съедает один авокадо в день, испытывают чувство голода реже на 40%.
3.Картофель
Неожиданно, но картофель, особенно охлажденный, имеет высокий индекс насыщения благодаря крахмалу. Используйте его вместо хлеба в бутербродах — так вы сократите калорийность блюда втрое.
4.Хумус
Хумус, приготовленный из нута, кунжутного и оливкового масла, богат медленными углеводами. Они плавно повышают уровень глюкозы в крови, что обеспечивает длительное чувство сытости.
Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.
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