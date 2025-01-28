Хотите сохранить ясный ум? Этот продукт должен быть в вашем рационе

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Морская рыба — настоящий кладезь пользы для организма, и медики не устают напоминать об этом. Она богата витаминами, микроэлементами и, главное, омега-3 жирными кислотами, которые оказывают положительное влияние на здоровье. Как оказалось, регулярное употребление морской рыбы может даже помочь в профилактике деменции.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыбный магазин

Доктор Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" подчеркнул важность включения морской рыбы в рацион пожилых людей.

Рыба как защита от деменции

"Полиненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе, — это мощное средство как для лечения деменции, так и для её профилактики. Согласно исследованиям, их эффект даже превосходит эффективность лекарств", — отметил врач.

Рыба — не единственное решение

Однако, как уточнил доктор, рыба не является панацеей. Чтобы сохранить здоровье в зрелом возрасте, необходимо заботиться и о ментальном состоянии. Например, полезно ходить в театр, читать книги или даже начать изучать иностранные языки. Такие занятия не только поддерживают мозг в тонусе, но и помогают улучшить качество жизни.

Уточнения

Деме́нция — приобретённое слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых.

