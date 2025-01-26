Фруктовое наслаждение: очень простой торт из готовых коржей, с которым справится даже мужчина

Этот вкусный торт готовится легко и быстро из готовых коржей, нежного крема и большого количества фруктов, и его вкус можно варьировать, добавляя разные ингредиенты по своему желанию.
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Торт
Ингредиенты:
3 коржа для торта;
350 г сливочного масла;
2 банки варёного сгущённого молока;
300 г консервированного ананаса, нарезанного мелкими кусочками;
4 киви;
3 банана;
2 мандарина;
100 г горького шоколада.
Приготовление:
Взбейте сливочное масло и варёное сгущённое молоко до однородной массы. Можно добавить немного ликёра для аромата.
Нарежьте фрукты тонкими ломтиками и разложите их на отдельные тарелки.
Смажьте первый корж кремом, выложите на него часть фруктов в шахматном порядке и снова смажьте кремом.
Повторите то же самое со вторым коржом. Третий корж также смажьте кремом.
Выложите фрукты на верхний корж в виде красивого рисунка. Дольки мандаринов расположите по краю торта, не задевая края. Покройте торт оставшимся кремом и посыпьте тёртым шоколадом. При наличии кондитерского мешка можно написать на торте поздравление или другую надпись кремом.
Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался, после чего его можно подавать к столу.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.