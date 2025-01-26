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Фруктовое наслаждение: очень простой торт из готовых коржей, с которым справится даже мужчина

1:26
Еда

Этот вкусный торт готовится легко и быстро из готовых коржей, нежного крема и большого количества фруктов, и его вкус можно варьировать, добавляя разные ингредиенты по своему желанию.

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Ингредиенты:

  • 3 коржа для торта;
  • 350 г сливочного масла;
  • 2 банки варёного сгущённого молока;
  • 300 г консервированного ананаса, нарезанного мелкими кусочками;
  • 4 киви;
  • 3 банана;
  • 2 мандарина;
  • 100 г горького шоколада.

Приготовление:

  1. Взбейте сливочное масло и варёное сгущённое молоко до однородной массы. Можно добавить немного ликёра для аромата.
  2. Нарежьте фрукты тонкими ломтиками и разложите их на отдельные тарелки.
  3. Смажьте первый корж кремом, выложите на него часть фруктов в шахматном порядке и снова смажьте кремом.
  4. Повторите то же самое со вторым коржом. Третий корж также смажьте кремом.
  5. Выложите фрукты на верхний корж в виде красивого рисунка. Дольки мандаринов расположите по краю торта, не задевая края. Покройте торт оставшимся кремом и посыпьте тёртым шоколадом. При наличии кондитерского мешка можно написать на торте поздравление или другую надпись кремом.
  6. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался, после чего его можно подавать к столу.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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