Фруктовое наслаждение: очень простой торт из готовых коржей, с которым справится даже мужчина

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вкусный торт готовится легко и быстро из готовых коржей, нежного крема и большого количества фруктов, и его вкус можно варьировать, добавляя разные ингредиенты по своему желанию.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Торт

Ингредиенты:

3 коржа для торта;

350 г сливочного масла;

2 банки варёного сгущённого молока;

300 г консервированного ананаса, нарезанного мелкими кусочками;

4 киви;

3 банана;

2 мандарина;

100 г горького шоколада.

Приготовление:

Взбейте сливочное масло и варёное сгущённое молоко до однородной массы. Можно добавить немного ликёра для аромата. Нарежьте фрукты тонкими ломтиками и разложите их на отдельные тарелки. Смажьте первый корж кремом, выложите на него часть фруктов в шахматном порядке и снова смажьте кремом. Повторите то же самое со вторым коржом. Третий корж также смажьте кремом. Выложите фрукты на верхний корж в виде красивого рисунка. Дольки мандаринов расположите по краю торта, не задевая края. Покройте торт оставшимся кремом и посыпьте тёртым шоколадом. При наличии кондитерского мешка можно написать на торте поздравление или другую надпись кремом. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы он пропитался, после чего его можно подавать к столу.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

