Варёная картошка без трещин: секрет который спасет ваш ужин

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

У каждой хозяйки есть свои маленькие хитрости, которые помогают готовить быстрее, а блюда делают вкуснее… Расскажем, как простой ингредиент способен кардинально улучшить привычную картошку в мундире.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картошка

Почему стоит добавить уксус при варке картофеля

Если вы хотите, чтобы картофель для салатов или гарнира сохранил форму, без уксуса не обойтись. Эта кислая добавка препятствует развариванию клубней. Благодаря уксусу картофель получается в меру твердым, а его нарезка превращается в удовольствие: ровные кубики идеально подойдут для любого блюда.

Как правильно добавлять уксус

Следуйте этим простым правилам:

Добавляйте уксус, когда вода уже закипела.

На кастрюлю объемом около двух литров потребуется 1-2 столовые ложки 9%-ного уксуса. Подойдут как яблочный, так и винный красный уксус.

Нет уксуса? Его можно заменить:

Лимонной кислотой.

Лимонным соком.

Несколькими дольками кислого цитруса.

Не только картофель: лайфхак для других овощей

Этот метод отлично работает и с зеленой фасолью. Добавление кислоты сохранит яркий насыщенный цвет стручков, а готовый гарнир будет не только вкусным, но и эстетически привлекательным.

Итог

Попробуйте добавить уксус или его заменители при варке овощей, и вы удивитесь, насколько проще станет готовка. А результат порадует не только вас, но и ваших гостей.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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