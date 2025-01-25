Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасные последствия обморожения у собак и как их предотвратить
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Как быстро придать волосам объём: простые лайфхаки с плойкой и бигуди
Рок-группа Queen вошла в число налоговых гигантов Великобритании
Хотите избавиться от акне? Забудьте про выдавливание
Модный гид: трендовые платья для тёплой зимы и весны
Как купить квартиру на аукционе: пошаговое руководство и советы по экономии
Кардиолог Портновая объяснила, почему тонометр показывает неправильный результат
Пушистые тренировки: почему спорт с животными стал популярным?

Варёная картошка без трещин: секрет который спасет ваш ужин

1:36
Еда

У каждой хозяйки есть свои маленькие хитрости, которые помогают готовить быстрее, а блюда делают вкуснее… Расскажем, как простой ингредиент способен кардинально улучшить привычную картошку в мундире.

Картошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картошка

Почему стоит добавить уксус при варке картофеля

Если вы хотите, чтобы картофель для салатов или гарнира сохранил форму, без уксуса не обойтись. Эта кислая добавка препятствует развариванию клубней. Благодаря уксусу картофель получается в меру твердым, а его нарезка превращается в удовольствие: ровные кубики идеально подойдут для любого блюда.

Как правильно добавлять уксус

Следуйте этим простым правилам:

  • Добавляйте уксус, когда вода уже закипела.
  • На кастрюлю объемом около двух литров потребуется 1-2 столовые ложки 9%-ного уксуса. Подойдут как яблочный, так и винный красный уксус.

Нет уксуса? Его можно заменить:

  • Лимонной кислотой.
  • Лимонным соком.
  • Несколькими дольками кислого цитруса.

Не только картофель: лайфхак для других овощей

Этот метод отлично работает и с зеленой фасолью. Добавление кислоты сохранит яркий насыщенный цвет стручков, а готовый гарнир будет не только вкусным, но и эстетически привлекательным.

Итог

Попробуйте добавить уксус или его заменители при варке овощей, и вы удивитесь, насколько проще станет готовка. А результат порадует не только вас, но и ваших гостей.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Садоводство, цветоводство
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет Аудио 
Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар
Шоу-бизнес
Собчак высказалась о номинации российского актёра Юрия Борисова на Оскар Аудио 
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Как быстро придать волосам объём: простые лайфхаки с плойкой и бигуди
Рок-группа Queen вошла в число налоговых гигантов Великобритании
Хотите избавиться от акне? Забудьте про выдавливание
Варёная картошка без трещин: секрет который спасет ваш ужин
Модный гид: трендовые платья для тёплой зимы и весны
Как купить квартиру на аукционе: пошаговое руководство и советы по экономии
Кардиолог Портновая объяснила, почему тонометр показывает неправильный результат
Пушистые тренировки: почему спорт с животными стал популярным?
Стало известно, почему режиссёр Баранов не будет снимать фильм о Жириновском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.