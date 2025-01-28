Ягоды, которые борются со старением: ваша кожа скажет спасибо

Как сохранить молодость и красоту? Этот вопрос волнует миллионы людей по всему миру. Косметолог Наталья Николаева в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" рассказала, что ответ кроется в питании. А главный помощник в борьбе со старением — популярная ягода.
Наталья Николаева подчеркнула, что красота и молодость напрямую зависят от того, какие продукты входят в ваш рацион. Наибольшую ценность представляют продукты, содержащие геропротекторы — вещества, замедляющие процессы старения.
Среди таких продуктов выделяется черника. Эта ягода богата полифенолами — соединениями, которые обладают выраженным омолаживающим действием. Именно поэтому черника считается лучшим антиэйдж-продуктом.
По словам косметолога, не только черника, но и другие ягоды с темной кожурой помогут сохранить кожу гладкой и нежной. Их можно употреблять в свежем виде или готовить полезные напитки.
"Возьмите любые темные ягоды — свежие или замороженные, взбейте их в блендере, и получите ароматный густой смузи, который станет вашим союзником в борьбе за молодость", — отметила Николаева.
Медицина управления возрастом также антиэйдж-медицина — направление альтернативной медицины, целью которого является профилактика любого рода расстройств и сохранение активного долголетия. Медицина управления возрастом основана на страхе и желании современных людей избежать связанного со старением ухудшения здоровья, представляет собой вариант биохакинга.
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