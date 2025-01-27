Необычный рецепт куриных котлет: что добавить вместо хлеба

Курица по праву входит в список самых полезных продуктов, а значит, и котлеты из куриного фарша могут стать не только вкусным, но и полезным блюдом. Главное — готовить их правильно. Рекомендациями по приготовлению таких котлет поделился доктор Сергей Агапкин.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Чем полезен куриный фарш

По словам специалиста, куриный фарш богат белком, витаминами и микроэлементами, которые необходимы для здоровья человека. В мясе содержатся магний, фосфор, витамины B6 и B3. Эти вещества оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, помогают нормализовать артериальное давление и снижают риск развития остеопороза.

Какой фарш использовать

Чаще всего фарш готовят из куриной грудки или бедер. Для сочности некоторые добавляют в него хлеб, смоченный в молоке, а кто-то предпочитает кабачок или яблоко. Но Сергей Агапкин предложил оригинальный способ сделать блюдо еще полезнее.

Секретный ингредиент

"У нас есть секретный ингредиент. Отруби! Мы их добавим вместо хлеба", — поделился доктор.

Такой подход не только делает котлеты менее калорийными, но и добавляет в них клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение.

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



