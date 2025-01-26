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Пицца с шампиньонами и сыром: предлагаем для неё сразу два простых варианта теста

2:02
Еда

Пицца — это отличный вариант для быстрого и вкусного ужина или перекуса. А если вы хотите приготовить что-то особенное, то попробуйте приготовить пиццу с шампиньонами и сыром. В этом рецепте мы поделимся с вами секретами приготовления нежного слоёного теста и вкусной начинки, которые не оставят вас равнодушными.

Пицца
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пицца

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г пшеничной муки;
  • 60 г сливочного масла;
  • 3 ст. ложки растительного масла;
  • 0,5 стакана теплой воды;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 2 луковицы;
  • 1 ст. ложка растительного масла;
  • 400 г свежих шампиньонов;
  • 125 г твёрдого сыра;
  • чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Для начала приготовьте слоеное тесто. Для этого смешайте муку с солью, добавьте сливочное и растительное масло, затем постепенно влейте теплую воду и замесите тесто. Раскатайте его в тонкий слой толщиной 5-7 мм, чтобы оно покрыло противень.
  2. Если вы предпочитаете другой вариант теста, смешайте 200 г сметаны с 200 г размягченного сливочного масла. Постепенно добавляйте 2 стакана пшеничной муки, тщательно перемешивая. При необходимости добавьте больше муки, если тесто получается слишком жидким из-за использования нежирной сметаны.
  3. Выложите тесто на противень и слегка загните края, чтобы начинка не вытекала.
  4. Лук очистите и мелко нарежьте. Обжарьте его на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  5. Шампиньоны промойте, нарежьте тонкими ломтиками и выложите на тесто слоем поверх лука.
  6. Сыр натрите на крупной терке и равномерно распределите поверх грибов.
  7. Поперчите пиццу по вкусу.
  8. Разогрейте духовку до 230 °C и выпекайте пиццу в течение 25 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты. 

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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