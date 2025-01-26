Пицца с шампиньонами и сыром: предлагаем для неё сразу два простых варианта теста

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Пицца — это отличный вариант для быстрого и вкусного ужина или перекуса. А если вы хотите приготовить что-то особенное, то попробуйте приготовить пиццу с шампиньонами и сыром. В этом рецепте мы поделимся с вами секретами приготовления нежного слоёного теста и вкусной начинки, которые не оставят вас равнодушными.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пицца

Ингредиенты:

Для теста:

200 г пшеничной муки;

60 г сливочного масла;

3 ст. ложки растительного масла;

0,5 стакана теплой воды;

щепотка соли.

Для начинки:

2 луковицы;

1 ст. ложка растительного масла;

400 г свежих шампиньонов;

125 г твёрдого сыра;

чёрный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Для начала приготовьте слоеное тесто. Для этого смешайте муку с солью, добавьте сливочное и растительное масло, затем постепенно влейте теплую воду и замесите тесто. Раскатайте его в тонкий слой толщиной 5-7 мм, чтобы оно покрыло противень. Если вы предпочитаете другой вариант теста, смешайте 200 г сметаны с 200 г размягченного сливочного масла. Постепенно добавляйте 2 стакана пшеничной муки, тщательно перемешивая. При необходимости добавьте больше муки, если тесто получается слишком жидким из-за использования нежирной сметаны. Выложите тесто на противень и слегка загните края, чтобы начинка не вытекала. Лук очистите и мелко нарежьте. Обжарьте его на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Шампиньоны промойте, нарежьте тонкими ломтиками и выложите на тесто слоем поверх лука. Сыр натрите на крупной терке и равномерно распределите поверх грибов. Поперчите пиццу по вкусу. Разогрейте духовку до 230 °C и выпекайте пиццу в течение 25 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.



Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

