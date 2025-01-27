Рецепт супа из тыквы: готовится за полчаса, а вкус потрясающий

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп-пюре из тыквы — это блюдо, которое стоит попробовать по множеству причин.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп-пюре

Во-первых, он готовится быстро и практически не требует постоянного контроля, что особенно удобно для занятых мам.

Во-вторых, его простой рецепт подойдет даже тем, кто только начинает осваивать кулинарию, а доступные ингредиенты не ударят по бюджету.

Что понадобится для супа-пюре

Для приготовления возьмите:

500 г свежей тыквы,

1 среднюю картофелину,

1 луковицу,

2 зубчика чеснока,

500 мл овощного бульона (или воду, оставшуюся от варки овощей),

100 мл сливок,

немного оливкового масла,

соль и перец по вкусу.

Как готовить суп-пюре из тыквы

Подготовьте овощи. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте ее кубиками. Картофель разрежьте на крупные кусочки. Отварите их вместе в 500 мл воды до мягкости. Обжарьте лук и чеснок. В глубокой кастрюле разогрейте немного оливкового масла и обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту. Соберите суп. Переложите отваренные тыкву и картофель в кастрюлю с луком и чесноком, добавьте бульон. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите еще 5 минут. Сделайте пюре. С помощью погружного блендера превратите суп в однородное пюре. Влейте сливки, тщательно перемешайте и приправьте солью и перцем. Подавайте горячим. Украсьте суп свежей зеленью или семечками по желанию.

Почему это блюдо идеально

Этот суп — настоящий спасатель, если вы хотите приготовить вкусное, полезное и быстрое блюдо. Он получается нежным, с насыщенным вкусом тыквы и сливок, а аромат чеснока и лука добавляет пикантности.

Уточнения

Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная и Тыква гигантская, широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.



