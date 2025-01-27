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Рецепт супа из тыквы: готовится за полчаса, а вкус потрясающий

1:59
Еда

Суп-пюре из тыквы — это блюдо, которое стоит попробовать по множеству причин.

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре

Во-первых, он готовится быстро и практически не требует постоянного контроля, что особенно удобно для занятых мам.

Во-вторых, его простой рецепт подойдет даже тем, кто только начинает осваивать кулинарию, а доступные ингредиенты не ударят по бюджету.

Что понадобится для супа-пюре

Для приготовления возьмите:

  • 500 г свежей тыквы,
  • 1 среднюю картофелину,
  • 1 луковицу,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 500 мл овощного бульона (или воду, оставшуюся от варки овощей),
  • 100 мл сливок,
  • немного оливкового масла,
  • соль и перец по вкусу.

Как готовить суп-пюре из тыквы

  1. Подготовьте овощи. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте ее кубиками. Картофель разрежьте на крупные кусочки. Отварите их вместе в 500 мл воды до мягкости.
  2. Обжарьте лук и чеснок. В глубокой кастрюле разогрейте немного оливкового масла и обжарьте нарезанный лук до мягкости. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту.
  3. Соберите суп. Переложите отваренные тыкву и картофель в кастрюлю с луком и чесноком, добавьте бульон. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите еще 5 минут.
  4. Сделайте пюре. С помощью погружного блендера превратите суп в однородное пюре. Влейте сливки, тщательно перемешайте и приправьте солью и перцем.
  5. Подавайте горячим. Украсьте суп свежей зеленью или семечками по желанию.

Почему это блюдо идеально

Этот суп — настоящий спасатель, если вы хотите приготовить вкусное, полезное и быстрое блюдо. Он получается нежным, с насыщенным вкусом тыквы и сливок, а аромат чеснока и лука добавляет пикантности.

Уточнения

Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная и Тыква гигантская, широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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