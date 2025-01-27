Три оригинальных рецепта с креветками: гости будут в восторге

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Креветки — это настоящая находка для тех, кто хочет добавить блюду изысканности и праздника. Обычно их подают с рисом, пастой или зеленью, создавая легкие салаты. Но сегодня мы предлагаем три оригинальных рецепта с креветками, которые удивят вас своим вкусом и подачей.

Фото: commons.wikimedia.org by april kim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жареные креветки

Креветки на шпажках с имбирем и медом

Хрустящие креветки, обсыпанные кунжутом, — это уже само по себе лакомство. Но секретный маринад с имбирем и медом (или кленовым сиропом вместо меда) выводит их на новый уровень. Этот рецепт, вдохновленный идеями Юлии Высоцкой, покорит вас. Подробная пошаговая инструкция с фото — прямо здесь.

Сливочные креветки в цукини

Креветки прекрасно сочетаются с овощами, поэтому мы предлагаем запечь их в лодочках из цукини. Это не только полезная закуска, но и невероятно красивая подача, которая точно вызовет восторг у гостей. Особенно оценят те, кто придерживается принципов здорового питания. Узнайте, как приготовить это блюдо, в нашем рецепте.

Креветки, запеченные с моцареллой

Это универсальное блюдо, которое можно подать как полноценный ужин или в виде горячей закуски. Для этого рецепта идеально подойдут мелкие креветки. Попробуйте запечь их с тянущейся моцареллой в керамических горшочках — результат вас не разочарует.

Эти блюда обязательно станут хитом вашего стола. Порадуйте себя и близких необычными рецептами с креветками!

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см. В морях Дальнего Востока России фауна креветок насчитывает более 100 видов.



