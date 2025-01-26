Аппетитный десерт без хлопот: готовим творожные улитки из готового слоёного или дрожжевого теста

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите порадовать близких чем-то вкусным, попробуйте приготовить творожные улитки из готового слоёного или дрожжевого теста. Это простой, но очень вкусный десерт, который подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного чаепития. А готовятся они очень просто, ведь тесто мы берём готовое, а значит, возиться с ним не придётся!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Творожные улитки

Ингредиенты:

Дрожжевое или слоёное тесто — 500 г

Творог — 300 г

Орехи (любые, по вкусу, например, миндаль) — 50 г

Яйца — 2 шт.

Сахар

Ванильный сахар

Кокосовая стружка

Приготовление:

В миске смешайте творог с одним яйцом, добавьте сахар по вкусу (не переборщите, чтобы не пересластить) и тщательно перемешайте до получения однородной массы. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт. Орехи слегка измельчите и добавьте к творожной смеси. Второе яйцо взбейте вилкой и смажьте половину раскатанного теста. На тесто выложите творожную массу и аккуратно сверните его в рулет. Нарежьте рулет на порционные кусочки. Противень смажьте водой и слегка растительным маслом, выложите на него нарезанные улитки. Каждую улитку смажьте оставшимся взбитым яйцом, посыпьте ванильным сахаром и кокосовой стружкой. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.



Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей.

