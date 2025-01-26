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Аппетитный десерт без хлопот: готовим творожные улитки из готового слоёного или дрожжевого теста

1:31
Еда

Если вы хотите порадовать близких чем-то вкусным, попробуйте приготовить творожные улитки из готового слоёного или дрожжевого теста. Это простой, но очень вкусный десерт, который подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного чаепития. А готовятся они очень просто, ведь тесто мы берём готовое, а значит, возиться с ним не придётся!

Творожные улитки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Творожные улитки

Ингредиенты:

  • Дрожжевое или слоёное тесто — 500 г
  • Творог — 300 г
  • Орехи (любые, по вкусу, например, миндаль) — 50 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар
  • Ванильный сахар
  • Кокосовая стружка

Приготовление:

  1. В миске смешайте творог с одним яйцом, добавьте сахар по вкусу (не переборщите, чтобы не пересластить) и тщательно перемешайте до получения однородной массы.
  2. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт.
  3. Орехи слегка измельчите и добавьте к творожной смеси.
  4. Второе яйцо взбейте вилкой и смажьте половину раскатанного теста.
  5. На тесто выложите творожную массу и аккуратно сверните его в рулет.
  6. Нарежьте рулет на порционные кусочки.
  7. Противень смажьте водой и слегка растительным маслом, выложите на него нарезанные улитки.
  8. Каждую улитку смажьте оставшимся взбитым яйцом, посыпьте ванильным сахаром и кокосовой стружкой.
  9. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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