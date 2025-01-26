Аппетитный десерт без хлопот: готовим творожные улитки из готового слоёного или дрожжевого теста

Если вы хотите порадовать близких чем-то вкусным, попробуйте приготовить творожные улитки из готового слоёного или дрожжевого теста. Это простой, но очень вкусный десерт, который подойдёт как для семейного ужина, так и для праздничного чаепития. А готовятся они очень просто, ведь тесто мы берём готовое, а значит, возиться с ним не придётся!
Ингредиенты:
Приготовление:
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей.
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