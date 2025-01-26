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Домашняя лапша: в десятки раз вкуснее, чем магазинная — попробуйте

2:05
Еда

Зачем покупать лапшу в магазине, если можно приготовить её самостоятельно? Этот рецепт не так сложен в исполнении, а результат превзойдёт все ваши ожидания. Попробуйте, и вы не сможете оторваться!

Лапша
Фото: flickr.com by lumachrome, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лапша

Ингредиенты:

  • 1/3 стакана воды
  • 1 яйцо
  • Щепотка соли

Приготовление

  1. Смешайте ингредиенты: Взбейте яйцо с водой и солью. Постепенно добавляйте муку, постоянно помешивая. Когда тесто станет тугим, выложите его на стол. Оно должно быть мягче, чем тесто для пельменей. Если тесто трудно раскатывать тонко, хорошо промните его.
  2. Оставьте тесто отдохнуть: накройте тесто и оставьте на 20 минут. Затем разделите его на 4-5-6 частей и раскатайте каждую часть тонко, пока оно не станет полупрозрачным, по диаметру как сковорода, на которой вы его будете сушить.
  3. Сушка лапши: чтобы удобно перенести раскатанное тесто на сковороду, намотайте его на скалку. Сухую сковороду поставьте на медленный огонь. Положите раскатанный блин на сковороду. Он быстро станет светлее. Переверните и снимите, как только блин станет золотистым. Важно следить, чтобы сковорода не перегрелась, иначе блины могут подгореть или расслоиться. Сушатся они очень быстро — по 30 секунд с каждой стороны.
  4. Нарежьте лапшу: разрежьте каждый блин сначала пополам, затем каждую половинку ещё раз пополам. Нарежьте лапшу вдоль на полоски шириной 5-6 см, а затем поперёк на полоски не шире спички. В супе лапша увеличится в размерах.

Для супа с домашней лапшой не добавляйте картофель.
Для гарнира используйте лапшу шириной 0,5-1 см.
Завершите сушку оставшейся лапши и уберите её в пакет. Она отлично сохранится и пригодится в будущем.
Приятного аппетита!

Уточнения

Лапша́ — макаронное изделие лентообразной формы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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