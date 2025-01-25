Из какой капусты лучше варить щи — из свежей или квашеной?

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Щи — один из самых известных и популярных горячих супов в русской кухне. Название "щи" традиционно использовалось для обозначения всех супов, но именно блюдо из капусты, овощей и мяса было особенно распространено в рационе русских людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щи из капусты

Почему одни хозяйки готовят такие вкусные щи, что их хочется есть сразу, не боясь обжечься, а у других получается нечто непонятное с жёсткой капустой? Секрет кроется в правильном приготовлении.

Щи бывают двух видов: из свежей и квашеной капусты.

Для приготовления супа из квашеной капусты рекомендуется использовать приварок. Это та же квашеная капуста, но долго томленная на медленном огне. В процессе варки капуста становится более насыщенной и ароматной. Хотя в современном мире не всегда есть время для долгого томления, можно приготовить вкусные щи и без приварка. Главное — варить суп на медленном огне в течение длительного времени. Суп из свежей капусты готовится гораздо быстрее. Капуста в этом блюде остается хрустящей и не меняет свою структуру. В отличие от щей из квашеной капусты, где капуста играет главную роль, в этом супе она является всего лишь одним из ингредиентов наряду с другими овощами и мясом.

Выбирая рецепт щей, важно определиться, какое блюдо вы хотите получить: насыщенный, наваристый и густой суп из квашеной капусты или легкий и свежий суп из свежей капусты.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

