Из какой капусты лучше варить щи — из свежей или квашеной?

Щи — один из самых известных и популярных горячих супов в русской кухне. Название "щи" традиционно использовалось для обозначения всех супов, но именно блюдо из капусты, овощей и мяса было особенно распространено в рационе русских людей.
Почему одни хозяйки готовят такие вкусные щи, что их хочется есть сразу, не боясь обжечься, а у других получается нечто непонятное с жёсткой капустой? Секрет кроется в правильном приготовлении.
Щи бывают двух видов: из свежей и квашеной капусты.
Выбирая рецепт щей, важно определиться, какое блюдо вы хотите получить: насыщенный, наваристый и густой суп из квашеной капусты или легкий и свежий суп из свежей капусты.
Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.
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