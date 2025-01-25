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Секрет молодости: как черника помогает сохранить красоту и здоровье

1:03
Еда

Как сохранить молодость? Этот вопрос волнует миллионы людей по всему миру. Косметолог Наталья Николаева знает, как помочь в этом деле — достаточно добавить в свой рацион популярную ягоду.

черника
Фото: shopify.com by Matthew Henry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
черника

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнула, что молодость и красота во многом определяются нашим питанием. К числу самых полезных продуктов относятся те, которые содержат геропротекторы — вещества, замедляющие старение.

Особое внимание заслуживает черника. Эта ягода не только вкусная, но и насыщена полифенолами — уникальными соединениями с мощным омолаживающим эффектом. Именно поэтому черника считается основным антиэйдж-продуктом.

"Другие ягоды с темной шкуркой также помогут сохранить кожу гладкой и нежной. Их можно взбить в блендере и приготовить ароматный густой напиток. Подойдут как свежие, так и замороженные ягоды", — отметила врач.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. 

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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