Секрет молодости: как черника помогает сохранить красоту и здоровье

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Как сохранить молодость? Этот вопрос волнует миллионы людей по всему миру. Косметолог Наталья Николаева знает, как помочь в этом деле — достаточно добавить в свой рацион популярную ягоду.

Фото: shopify.com by Matthew Henry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ черника

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнула, что молодость и красота во многом определяются нашим питанием. К числу самых полезных продуктов относятся те, которые содержат геропротекторы — вещества, замедляющие старение.

Особое внимание заслуживает черника. Эта ягода не только вкусная, но и насыщена полифенолами — уникальными соединениями с мощным омолаживающим эффектом. Именно поэтому черника считается основным антиэйдж-продуктом.

"Другие ягоды с темной шкуркой также помогут сохранить кожу гладкой и нежной. Их можно взбить в блендере и приготовить ароматный густой напиток. Подойдут как свежие, так и замороженные ягоды", — отметила врач.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые.



