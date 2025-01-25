Секрет молодости: как черника помогает сохранить красоту и здоровье

Как сохранить молодость? Этот вопрос волнует миллионы людей по всему миру. Косметолог Наталья Николаева знает, как помочь в этом деле — достаточно добавить в свой рацион популярную ягоду.
В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" специалист подчеркнула, что молодость и красота во многом определяются нашим питанием. К числу самых полезных продуктов относятся те, которые содержат геропротекторы — вещества, замедляющие старение.
Особое внимание заслуживает черника. Эта ягода не только вкусная, но и насыщена полифенолами — уникальными соединениями с мощным омолаживающим эффектом. Именно поэтому черника считается основным антиэйдж-продуктом.
"Другие ягоды с темной шкуркой также помогут сохранить кожу гладкой и нежной. Их можно взбить в блендере и приготовить ароматный густой напиток. Подойдут как свежие, так и замороженные ягоды", — отметила врач.
Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые.
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