Получается тонким и не рвётся — рецепт теста для пельменей на желтке

Пельмени имеют широкую популярность по всему миру и любимы миллионами людей. Существует множество рецептов их приготовления, и каждая хозяйка придаёт своеобразие тесту. Мы предлагаем вам уникальный рецепт с добавлением куриного желтка.
Для создания пяти порций пельменей вам понадобятся:
Наилучший результат можно достичь, замешивая тесто в хлебопечке — оно получится эластичным и мягким, без необходимости использования муки для подсыпки.
Если у вас нет хлебопечки, не беда! Просто используйте ложку в миске для традиционного замеса. При раскатывании такое тесто получится тонким и не будет рваться.
Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.).
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