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Получается тонким и не рвётся — рецепт теста для пельменей на желтке

0:52
Еда

Пельмени имеют широкую популярность по всему миру и любимы миллионами людей. Существует множество рецептов их приготовления, и каждая хозяйка придаёт своеобразие тесту. Мы предлагаем вам уникальный рецепт с добавлением куриного желтка.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пельмени

Для создания пяти порций пельменей вам понадобятся:

  • 200 г муки
  • 1 яичный желток
  • 1/3 стакана воды
  • щепотка соли
  • 1 ст. ложка сливочного масла

Наилучший результат можно достичь, замешивая тесто в хлебопечке — оно получится эластичным и мягким, без необходимости использования муки для подсыпки.

Если у вас нет хлебопечки, не беда! Просто используйте ложку в миске для традиционного замеса. При раскатывании такое тесто получится тонким и не будет рваться.

 

Уточнения

Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.).

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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