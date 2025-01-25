Получается тонким и не рвётся — рецепт теста для пельменей на желтке

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени имеют широкую популярность по всему миру и любимы миллионами людей. Существует множество рецептов их приготовления, и каждая хозяйка придаёт своеобразие тесту. Мы предлагаем вам уникальный рецепт с добавлением куриного желтка.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пельмени

Для создания пяти порций пельменей вам понадобятся:

200 г муки

1 яичный желток

1/3 стакана воды

щепотка соли

1 ст. ложка сливочного масла

Наилучший результат можно достичь, замешивая тесто в хлебопечке — оно получится эластичным и мягким, без необходимости использования муки для подсыпки.

Если у вас нет хлебопечки, не беда! Просто используйте ложку в миске для традиционного замеса. При раскатывании такое тесто получится тонким и не будет рваться.

Уточнения

Желто́к — дейтоплазма, питательные вещества, накапливающиеся в яйцеклетке животных и человека в виде зёрен или пластинок, которые иногда сливаются в сплошную желточную массу (у насекомых, костистых рыб, птиц и др.).

