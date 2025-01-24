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Хот-доги по-венгерски: как выбрать, приготовить и насладиться в полной мере

2:32
Еда

Хот-доги — это не просто фастфуд, это целая история! Они уже много лет являются частью венгерской кухни, особенно на новогодних застольях. Это блюдо простое в приготовлении и легко адаптируется под разные вкусы, что делает его любимым угощением в конце года.

Хот-дог
Фото: flickr.com by джеффри, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хот-дог

Венгерское издание Kozbeszed.hu рассказало всё, что нужно знать о хот-догах: как выбрать самые вкусные, как приготовить их по-особенному и как сделать процесс готовки ещё интереснее.

История хот-догов

Хот-доги появились во Франкфурте, в Германии, ещё в XIII веке. Тогда их готовили из телятины, и это блюдо было гордостью немецкой кухни. Вскоре оно распространилось по Европе и стало популярным в Венгрии в XIX веке, особенно благодаря венским колбаскам.

В Венгрии хот-доги стали главным блюдом новогоднего стола. Считается, что если съесть хот-дог в новогоднюю ночь, то это принесёт удачу в новом году. Свинья, которая идёт вперёд, символизирует прогресс и изобилие.

Как выбрать вкусные хот-доги

В магазинах можно найти много разных видов хот-догов, но не все они одинаково хороши. Вот на что стоит обратить внимание:

  • Состав. В качественных хот-догах должно быть не меньше 70–80% мяса, лучше всего свинины или говядины. Тип оболочки. Хот-доги, приготовленные в натуральных овечьих или свиных кишках, вкуснее, чем те, что в искусственных оболочках.
  • Цвет. Колбасы естественного цвета и бледно-розового оттенка обычно лучше, чем яркие. Цена. Более дешёвые хот-доги часто содержат больше добавок и меньше мяса.

Как сделать хот-доги ещё вкуснее

Приготовить хот-доги несложно, но есть несколько секретов, которые сделают их ещё вкуснее:

  1. Не варите сосиски для хот-догов. От высокой температуры оболочка может лопнуть. Лучше всего подогреть их в горячей воде 5–8 минут.
  2. Поджарьте хот-доги на сковороде. Это сделает их более хрустящими.
  3. Приготовьте хот-доги на гриле. Это придаст им аромат дымка.
  4. Добавьте к хот-догам разные соусы и гарниры. Например, горчицу, солёные огурцы, лук или свежие овощи.

Уточнения

Хот-дог (англ. hot dog, дословно — «горячая собака») — горячий бутерброд в виде продолговатой булочки, в разрез которой укладывается сосиска и другие дополнительные компоненты.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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