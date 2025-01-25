Вкуснее, чем в пекарне: готовим пончики с джемом по простому рецепту

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаете ли вы, что домашние пончики с вишнёвым джемом можно приготовить так, что они будут напоминать изысканное лакомство из пекарни? Нежное тесто, яркая начинка и золотистая корочка — секрет их успеха кроется в простых правилах приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пончики

Ингредиенты для идеальных пончиков

Чтобы приготовить пончики, вам понадобятся:

Мука — 500 г

Сахар — 75 г

Дрожжи сухие — 1 ч. л.

Яйца — 2 шт.

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 75 г

Щепотка соли

Для начинки используйте вишнёвый джем

Для жарки потребуется растительное масло.

Этапы приготовления

Тесто

Смешайте муку, сахар, соль и дрожжи. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте тёплое молоко и растопленное сливочное масло. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесите мягкое тесто. Оставьте его на час в тёплом месте.

Формирование

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Вырежьте кружочки стаканом или специальной формой. Оставьте заготовки ещё на 20 минут, чтобы они подошли.

Жарка

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте пончики по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Начинка

После остывания аккуратно сделайте небольшие отверстия в пончиках и заполните их вишнёвым джемом с помощью кондитерского шприца.

Советы для вкуса и текстуры

Используйте качественный джем или приготовьте его самостоятельно.

После жарки выкладывайте пончики на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.

Перед подачей посыпьте сахарной пудрой для аппетитного вида.

Эти пончики станут главным украшением чаепития и точно порадуют ваших близких. Готовьте с душой, и результат вас удивит!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

