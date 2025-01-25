Вкуснее, чем в пекарне: готовим пончики с джемом по простому рецепту

Знаете ли вы, что домашние пончики с вишнёвым джемом можно приготовить так, что они будут напоминать изысканное лакомство из пекарни? Нежное тесто, яркая начинка и золотистая корочка — секрет их успеха кроется в простых правилах приготовления.
Чтобы приготовить пончики, вам понадобятся:
Смешайте муку, сахар, соль и дрожжи. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте тёплое молоко и растопленное сливочное масло. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесите мягкое тесто. Оставьте его на час в тёплом месте.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Вырежьте кружочки стаканом или специальной формой. Оставьте заготовки ещё на 20 минут, чтобы они подошли.
Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте пончики по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
После остывания аккуратно сделайте небольшие отверстия в пончиках и заполните их вишнёвым джемом с помощью кондитерского шприца.
Эти пончики станут главным украшением чаепития и точно порадуют ваших близких. Готовьте с душой, и результат вас удивит!
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.
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