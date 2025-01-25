Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты подключения двухклавишного выключателя: что нужно знать каждому
Получается тонким и не рвётся — рецепт теста для пельменей на желтке
Цены на фермерские продукты снизятся за счёт поддержки малого агробизнеса
Галину Польских ужаснули новости о найденном у неё раке почек
Элегантность без заморочек: 4 образа для стильного повседневного гардероба
Chevrolet Onix бросает вызов Lada Vesta на российском рынке
7 простых упражнений, которые сделают ваши губы пухлыми и выразительными
Стало известно, кому не стоит пить воду с лимоном
Галактики стремительно удаляются: этот феномен ломает научные теории

Вкуснее, чем в пекарне: готовим пончики с джемом по простому рецепту

2:03
Еда

Знаете ли вы, что домашние пончики с вишнёвым джемом можно приготовить так, что они будут напоминать изысканное лакомство из пекарни? Нежное тесто, яркая начинка и золотистая корочка — секрет их успеха кроется в простых правилах приготовления.

Пончики
Фото: commons.wikimedia.org by Consell Comarcal del Baix Empordà, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики

Ингредиенты для идеальных пончиков

Чтобы приготовить пончики, вам понадобятся:

  • Мука — 500 г
  • Сахар — 75 г
  • Дрожжи сухие — 1 ч. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 200 мл
  • Сливочное масло — 75 г
  • Щепотка соли
  • Для начинки используйте вишнёвый джем
  • Для жарки потребуется растительное масло.

Этапы приготовления

Тесто

Смешайте муку, сахар, соль и дрожжи. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте тёплое молоко и растопленное сливочное масло. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, замесите мягкое тесто. Оставьте его на час в тёплом месте.

Формирование

Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Вырежьте кружочки стаканом или специальной формой. Оставьте заготовки ещё на 20 минут, чтобы они подошли.

Жарка

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде или фритюрнице. Обжаривайте пончики по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Начинка

После остывания аккуратно сделайте небольшие отверстия в пончиках и заполните их вишнёвым джемом с помощью кондитерского шприца.

Советы для вкуса и текстуры

  • Используйте качественный джем или приготовьте его самостоятельно.
  • После жарки выкладывайте пончики на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
  • Перед подачей посыпьте сахарной пудрой для аппетитного вида.

Эти пончики станут главным украшением чаепития и точно порадуют ваших близких. Готовьте с душой, и результат вас удивит!

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Туризм
Тихий рай: идеальная альтернатива Мальдивам
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем
Домашние животные
Знаки любви кошек, которые мы часто не замечаем Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Коммунальные сюрпризы: почему в разных регионах тарифы разные
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Секрет идеального урожая томатов: сажаем рядом эти растения — результат впечатляет
Забудьте о скрипе паркета: советы, которые сэкономят ваши нервы и деньги
Старый кран превратился в самый дорогой отель Амстердама
Вкуснее, чем в пекарне: готовим пончики с джемом по простому рецепту
Почему боль в груди при нагрузке — повод обратиться к врачу
Почему Дональд Трамп отменил поддержку электромобилей в США
Ключ к спокойствию: почему мы не можем заснуть без одеяла
Как отучить кошку драть диван: эффективные методы решения проблемы
Эстетика Clean Girl: четыре аромата для образа чистоты и ухоженности
Опрятность важнее трендов: как ухаживать за зимними вещами, чтобы выглядеть безупречно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.