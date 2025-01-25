Вот почему первый бульон сливают все опытные хозяйки

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаете ли вы, что многие опытные хозяйки готовят суп исключительно на втором бульоне? Этот метод не только улучшает вкус блюда, но и делает его безопаснее для здоровья. Давайте разберёмся, в чём секрет.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

Почему нужно сливать первый бульон

При варке мяса в первую очередь в воду переходят различные вещества: белки, жиры и соли. Однако вместе с ними в бульоне оказываются вредные компоненты, такие как токсины, антибиотики или гормоны, которые могли быть использованы при выращивании животных. Слив первый бульон, вы избавляетесь от большей части этих нежелательных веществ.

Как правильно готовить на втором бульоне

Залейте мясо холодной водой и доведите до кипения.

После закипания слейте первый бульон, тщательно промойте мясо и кастрюлю.

Залейте мясо чистой водой и продолжайте варку.

При этом важно учитывать, что слив первого бульона не снижает питательную ценность супа. Большая часть полезных веществ, таких как коллаген или микроэлементы, остаётся в мясе и переходит во второй бульон.

Что говорят врачи

Медики сходятся во мнении, что варка на втором бульоне особенно актуальна для детей, людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями. Это помогает снизить нагрузку на организм и исключить попадание вредных веществ.

Советы для идеального супа

Используйте качественное мясо от проверенных поставщиков.

Добавляйте овощи только после снятия пены со второго бульона, чтобы сохранить прозрачность жидкости.

Для насыщенного вкуса можно добавить специи, травы и коренья.

Готовя суп на втором бульоне, вы не только позаботитесь о здоровье, но и удивите семью изысканным вкусом блюда. Попробуйте этот метод — результат вас приятно удивит!

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir — «кипятить») — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

