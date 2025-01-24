Пицца, как в пиццерии, за 15 минут — простой рецепт на каждый день

Не всегда есть желание или возможность тратить деньги на покупную пиццу, даже если она вкусная. Если вы хотите сделать такую же, а может, и лучше, дома, следуйте этому рецепту, и результат вас точно порадует!
Ингредиенты для теста (на 1 кг муки):
Начинка:
Как готовить пиццу:
Приготовление теста. Просто смешайте все ингредиенты для теста в миске. Когда тесто будет готово, накройте его полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 40 минут, чтобы оно подошло.
Раскатывание теста. По истечении времени раскатайте тесто до диаметра нужного размера, толщиной 0,5-0,7 см.
Соус и начинка. Смажьте основу теста соусом, выложите натертую моцареллу, помидоры и листья базилика.
Выпекание. Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте пиццу 10-15 минут.
Теперь можно наслаждаться вкусной домашней пиццей, которая не уступит по вкусу ресторанной!
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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