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Пицца, как в пиццерии, за 15 минут — простой рецепт на каждый день

1:35
Еда

Не всегда есть желание или возможность тратить деньги на покупную пиццу, даже если она вкусная. Если вы хотите сделать такую же, а может, и лучше, дома, следуйте этому рецепту, и результат вас точно порадует!

Итальянская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Итальянская пицца

Ингредиенты для теста (на 1 кг муки):

  • 11 г сухих дрожжей
  • 18 г соли
  • 75 г оливкового масла
  • 550 г воды
  • Ингредиенты для соуса:
  • 300 г помидоров в собственном соку
  • 5 г листьев базилика
  • 10 г соли
  • 25 г сахара
  • 1 столовая ложка оливкового масла

Начинка:

  • 150 г моцареллы (на одну пиццу)
  • Помидоры
  • Листья базилика

Как готовить пиццу:

Приготовление теста. Просто смешайте все ингредиенты для теста в миске. Когда тесто будет готово, накройте его полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 40 минут, чтобы оно подошло.

Раскатывание теста. По истечении времени раскатайте тесто до диаметра нужного размера, толщиной 0,5-0,7 см.

Соус и начинка. Смажьте основу теста соусом, выложите натертую моцареллу, помидоры и листья базилика.

Выпекание. Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте пиццу 10-15 минут.

Теперь можно наслаждаться вкусной домашней пиццей, которая не уступит по вкусу ресторанной!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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