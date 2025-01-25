70% мяса и минимум консервантов: как выбрать идеальные сосиски

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбор качественных сосисок в магазине может стать настоящим испытанием. Внимательно читая состав, многие покупатели теряются в списке ингредиентов и не знают, чему отдать предпочтение. Чтобы сделать правильный выбор, важно понимать, что должно быть в составе качественных сосисок.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосиски

Мясо должно быть на первом месте

Качественные сосиски обязательно должны содержать мясо — говядину, свинину, курицу или их комбинацию. В идеале мясо должно составлять не менее 70% от общего состава. Если мясо в составе отсутствует, скорее всего, перед вами продукт низкого качества, и такие сосиски покупать не стоит.

Жиры — для вкуса и текстуры

Жиры, обычно животного происхождения, такие как свиной сало или жир из птицы, придают сосискам нужную сочность и аромат. Однако важно, чтобы их было в меру, иначе продукт будет слишком жирным и калорийным.

Основные компоненты качественных сосисок

Идеальные сосиски должны содержать следующие ингредиенты:

Мясо (не менее 70%).

Сахар.

Соль.

Специи.

Нитрит натрия (для сохранности).

Вода.

Хотя в некоторых случаях встречаются консерванты, их должно быть минимум.

Какой сорт сосисок выбрать

Если речь идет о сосисках высшего сорта, то в них должно быть 100% мясо. В первом сорте — хотя бы 70%. Сосиски, в составе которых используется мясное сырье, следует избегать, поскольку оно содержит не только мясо, но и жир, кости, сухожилия, что снижает питательную ценность продукта.

Почему не стоит покупать сосиски из мясного сырья

Мясное сырье — это не натуральное мясо, а смесь, полученная в результате механической обработки, куда входят не только мясо, но и жир, кости, сухожилия. Вкус таких сосисок может быть неплохим, но их польза сомнительна. Также стоит учитывать, что качественные сосиски не могут быть дешевыми. Высокая цена оправдана натуральным составом.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

