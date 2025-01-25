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Как избежать ошибки при мытье шампиньонов для жарки

1:31
Еда

Шампиньоны — это любимые грибы многих гурманов, ведь они придают блюдам яркий вкус и аромат, при этом оставаясь доступными по цене. Эти грибы можно использовать для самых разных рецептов, будь то супы, салаты, гарниры или даже начинки. Однако, чтобы шампиньоны приобрели идеальную консистенцию и раскрыли свой аромат, важно правильно их подготовить к жарке.

Шампиньоны
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Шампиньоны

Как не нужно мыть шампиньоны

Одна из самых распространённых ошибок — это мытьё шампиньонов под струей воды, особенно когда они помещаются в дуршлаг. Это приводит к тому, что грибы впитывают много влаги, и жарка превращается в варку или тушение. В таком случае вкус шампиньонов раскрывается плохо, а консистенция становится водянистой и неаппетитной.

Как правильно мыть шампиньоны

Не отказываться от мытья грибов совсем, конечно, нельзя, ведь на них может быть грязь. Если шампиньоны в целом чистые, достаточно протереть их влажной тряпочкой. Однако если грибы имеют заметное загрязнение, их нужно быстро промыть под струей воды, но не держать под водой слишком долго. После этого важно выложить грибы на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнюю влагу и предотвратить её попадание в сковороду.

Правильное мытьё и подготовка шампиньонов — залог вкусной и ароматной жареной закуски. Не допускайте ошибок на этапе подготовки, и результат вас приятно удивит!

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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