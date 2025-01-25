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Три альтернативы яйцу для идеальной выпечки — получите блестящий результат

1:11
Еда

Что делать, если в холодильнике нет куриных яиц, а вы хотите получить выпечку с аппетитной блестящей корочкой? Не переживайте — есть несколько отличных альтернатив!

Булочки
Фото: flickr.com by Two Helmets Cooking, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Булочки

Чем смазать выпечку вместо яйца

Молоко. Это простой и доступный способ придать выпечке золотистый оттенок. Молоко помогает создать красивую корочку, которая будет радовать глаз и добавлять немного мягкости.

Сливочное масло. Масло не только придаст выпечке аппетитную корочку, но и сделает её более мягкой и нежной. Лучше всего смазывать булочки маслом за 10 минут до конца выпекания — так корочка будет идеальной.

Как добавить блеск готовой выпечке

Если вы использовали молоко или масло, то ваша выпечка будет с красивой корочкой, но матовой. Чтобы добиться глянцевого эффекта, попробуйте сладкую воду. Просто смазывайте горячие булочки этой жидкостью, и они будут сиять, как после смазывания яйцом!

Не стоит переживать, если в холодильнике нет яиц — другие ингредиенты помогут вам получить не менее вкусную и аппетитную выпечку!

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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