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Как приготовить хрустящие куриные чипсы в домашних условиях — легко и вкусно

2:02
Еда

Куриные чипсы — это отличный выбор для тех, кто любит кулинарные эксперименты. Их хрустящая текстура и насыщенный вкус куриного мяса сделают этот рецепт настоящим открытием на вашей кухне. А что самое приятное — приготовить их совсем не сложно!

куриное филе
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриное филе

Что нужно для куриных чипсов

Для приготовления этого вкусного блюда вам понадобятся всего несколько ингредиентов:

  • Филе курицы.
  • Соль.
  • Специи по вкусу (осторожно с их количеством).
  • Оливковое или растительное масло.

Как подготовить куриное филе

Перед тем как начать готовить, важно правильно подготовить мясо. Его нужно тщательно промыть и просушить — для этого идеально подойдет бумажное полотенце. Так вы удалите лишнюю влагу, которая может повлиять на текстуру чипсов.

Нарезка и маринование

  1. Нарежьте куриное филе на очень тонкие ломтики — чем тоньше, тем хрустящими будут чипсы. Не следует отбивать мясо, лучше использовать острый нож.
  2. Для маринада в глубокой миске смешайте соль, перец и ваши любимые специи. Добавьте немного масла, чтобы специи лучше "приклеились" к мясу. Положите в миску нарезанные ломтики курицы и тщательно перемешайте. Оставьте мариноваться минимум на час, а можно и на более длительное время для более насыщенного вкуса.

Сушка

Чтобы куриные чипсы получились действительно хрустящими, нужно избавиться от лишней влаги. Есть несколько вариантов сушки:

  • В духовке — разогрейте ее до 80 градусов и сушите мясо около 3 часов.
  • В дегидраторе — разложите мясо на решетках и сушите при температуре 70 °C 4-5 часов.
  • Для настоящих экспериментаторов — можно сушить чипсы на свежем воздухе, но это займет несколько дней.

Чтобы усилить хруст, можно обжарить чипсы на сковороде с минимальным количеством масла.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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