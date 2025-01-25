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Почему стоит включить облепиху в свой рацион? Топ-5 причин

1:10
Еда

В чем польза облепихи для здоровья

Различные кислоты придают облепихе освежающий кисловатый вкус. Это лимонная, винная и другие кислоты. Они стимулируют пищеварение, способствуя выработке желудочного сока.

Облепиха
Фото: commons.wikimedia.org by Kirechko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Облепиха

Кора облепихи, как и сами плоды, содержит серотонин, который поддерживает работу нервной системы и самочувствие человека. Это растение называют антивозрастным, потому что оно содержит много антиоксидантов.

Облепиха незаменима для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Ягоды ускоряют обмен веществ и снижают уровень плохого холестерина в крови.

Кроме того, облепиха полезна при гастритах и язвах, так как способствует их заживлению.

Кому противопоказана облепиха

Облепиха способна понизить артериальное давление. Поэтому гипотоникам следует употреблять плоды с осторожностью.

Кроме того, противопоказаниями для этих ягод являются аллергия, обострение заболеваний печени и желчного пузыря, гастрит с повышенной кислотностью, мочекаменная болезнь.

Уточнения

Облепи́ха (лат. Hippóphae) — род растений семейства Лоховые (Elaeagnaceae).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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