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Изысканная курица в горчично-медовом соусе: рецепт для настоящих гурманов

2:08
Еда

Курица в горчично-медовом соусе — это изысканное блюдо, которое сочетает в себе пряность горчицы и сладость мёда. Горчица делает мясо более нежным, а мед добавляет неповторимый аромат и придает блюду аппетитную золотистую корочку. Этот кулинарный прием часто используется в ресторанах, чтобы порадовать даже самых требовательных посетителей.

Запечённая курица с рисом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица с рисом

Ингредиенты:

  • Мёд — 3 столовые ложки;
  • Куриные бедра — 5 штук;
  • Соевый соус — 2 столовые ложки;
  • Растительное масло — 2 столовые ложки;
  • Обычная горчица — 1 столовая ложка;
  • Зернистая горчица — 1 столовая ложка;
  • Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тщательно промойте куриные бедра и обсушите их бумажными полотенцами. Удалите лишнюю влагу, чтобы мясо не варилось, а жарилось.
  2. В небольшой миске смешайте мёд, соевый соус, растительное масло, обычную горчицу и зернистую горчицу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились.
  3. Поместите куриные бедра в глубокую форму для запекания и залейте их приготовленным горчично-медовым маринадом. Убедитесь, что мясо полностью покрыто маринадом.
  4. Накройте форму с курицей фольгой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 2 часа. Это позволит мясу хорошо пропитаться ароматами и стать более сочным.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Поместите форму с курицей в духовку и запекайте в течение 30 минут. Фольга поможет сохранить влагу и аромат внутри мяса.
  6. Снимите фольгу с формы и оставьте курицу в духовке еще на 20 минут, чтобы верхняя часть приобрела золотистую корочку. Это придаст блюду аппетитный вид и усилит его аромат.
  7. Когда курица будет готова, аккуратно извлеките ее из духовки и дайте немного остыть. Подавайте блюдо в горячем виде, украсив зеленью или свежими овощами.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).
 

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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