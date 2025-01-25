Изысканная курица в горчично-медовом соусе: рецепт для настоящих гурманов

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица в горчично-медовом соусе — это изысканное блюдо, которое сочетает в себе пряность горчицы и сладость мёда. Горчица делает мясо более нежным, а мед добавляет неповторимый аромат и придает блюду аппетитную золотистую корочку. Этот кулинарный прием часто используется в ресторанах, чтобы порадовать даже самых требовательных посетителей.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица с рисом

Ингредиенты:

Мёд — 3 столовые ложки;

Куриные бедра — 5 штук;

Соевый соус — 2 столовые ложки;

Растительное масло — 2 столовые ложки;

Обычная горчица — 1 столовая ложка;

Зернистая горчица — 1 столовая ложка;

Соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Тщательно промойте куриные бедра и обсушите их бумажными полотенцами. Удалите лишнюю влагу, чтобы мясо не варилось, а жарилось. В небольшой миске смешайте мёд, соевый соус, растительное масло, обычную горчицу и зернистую горчицу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно соединились. Поместите куриные бедра в глубокую форму для запекания и залейте их приготовленным горчично-медовым маринадом. Убедитесь, что мясо полностью покрыто маринадом. Накройте форму с курицей фольгой и оставьте мариноваться при комнатной температуре на 2 часа. Это позволит мясу хорошо пропитаться ароматами и стать более сочным. Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Поместите форму с курицей в духовку и запекайте в течение 30 минут. Фольга поможет сохранить влагу и аромат внутри мяса. Снимите фольгу с формы и оставьте курицу в духовке еще на 20 минут, чтобы верхняя часть приобрела золотистую корочку. Это придаст блюду аппетитный вид и усилит его аромат. Когда курица будет готова, аккуратно извлеките ее из духовки и дайте немного остыть. Подавайте блюдо в горячем виде, украсив зеленью или свежими овощами.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Столо́вая горчи́ца — приправа из семян растений семейства Капустные (горчицы белой (Sinapis alba), горчицы сарептской (Brassica juncea) и горчицы чёрной (Brassica nigra)).





Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

