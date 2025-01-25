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Шпик по-венгерски: рецепт восхитительной закуски, достойной праздничного стола

1:27
Еда

Шпик по-венгерски — это восхитительная закуска, способная украсить любой праздничный стол. Хотя его приготовление требует времени и терпения, результат непременно превзойдёт все ожидания.

сало
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сало

Ингредиенты:

  • Свиное сало — 1 кг
  • Крупная соль — 1 кг
  • Молотая паприка — по вкусу
  • Красный молотый перец — 1 упаковка

Как сделать

  1. Процесс приготовления начинается с того, что сало тщательно покрывают слоем соли. Затем его помещают в холодильник на трое суток. После этого соль удаляют, сало снова покрывают солью и возвращают в прохладное место ещё на трое суток.
  2. Эти действия повторяют 3-4 раза. В процессе необходимо регулярно обновлять соль, чтобы удалить из сала лишнюю влагу. Благодаря этому оно приобретает необходимую консистенцию и плотность.
  3. Через две недели сало освобождают от соли и щедро посыпают молотой паприкой и красным молотым перцем. Затем его оставляют в холодильнике ещё на два дня, чтобы вкусы и ароматы смогли полностью смешаться.

После завершения всех этапов приготовления шпик по-венгерски готов к употреблению. Он обладает невероятной нежностью, умеренной солёностью и насыщенным вкусом, который хочется смаковать снова и снова. Приятного аппетита!

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

Шпик (иногда шпиг; от нем. Speck — сало) — плотное подкожное свиное сало, приготовленное в виде солёного или солёно-копчёного продукта.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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