Шпик по-венгерски: рецепт восхитительной закуски, достойной праздничного стола

Шпик по-венгерски — это восхитительная закуска, способная украсить любой праздничный стол. Хотя его приготовление требует времени и терпения, результат непременно превзойдёт все ожидания.
Ингредиенты:
Как сделать
После завершения всех этапов приготовления шпик по-венгерски готов к употреблению. Он обладает невероятной нежностью, умеренной солёностью и насыщенным вкусом, который хочется смаковать снова и снова. Приятного аппетита!
Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.
Шпик (иногда шпиг; от нем. Speck — сало) — плотное подкожное свиное сало, приготовленное в виде солёного или солёно-копчёного продукта.
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