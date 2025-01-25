Шпик по-венгерски: рецепт восхитительной закуски, достойной праздничного стола

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Шпик по-венгерски — это восхитительная закуска, способная украсить любой праздничный стол. Хотя его приготовление требует времени и терпения, результат непременно превзойдёт все ожидания.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сало

Ингредиенты:

Свиное сало — 1 кг

Крупная соль — 1 кг

Молотая паприка — по вкусу

Красный молотый перец — 1 упаковка

Как сделать

Процесс приготовления начинается с того, что сало тщательно покрывают слоем соли. Затем его помещают в холодильник на трое суток. После этого соль удаляют, сало снова покрывают солью и возвращают в прохладное место ещё на трое суток. Эти действия повторяют 3-4 раза. В процессе необходимо регулярно обновлять соль, чтобы удалить из сала лишнюю влагу. Благодаря этому оно приобретает необходимую консистенцию и плотность. Через две недели сало освобождают от соли и щедро посыпают молотой паприкой и красным молотым перцем. Затем его оставляют в холодильнике ещё на два дня, чтобы вкусы и ароматы смогли полностью смешаться.

После завершения всех этапов приготовления шпик по-венгерски готов к употреблению. Он обладает невероятной нежностью, умеренной солёностью и насыщенным вкусом, который хочется смаковать снова и снова. Приятного аппетита!

Уточнения

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов.



Шпик (иногда шпиг; от нем. Speck — сало) — плотное подкожное свиное сало, приготовленное в виде солёного или солёно-копчёного продукта.



