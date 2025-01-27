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Как у бабушки, но без запаха: готовьте с чесноком легко и без хлопот

1:25
Еда

Чеснок — универсальный ингредиент, который не только улучшает вкус блюд, но и помогает укреплять иммунитет. Однако его использование на кухне часто оставляет на руках сильный запах, от которого сложно избавиться даже после мытья. Шеф-повар из Нью-Йорка Стефано Секки поделился простым и эффективным способом, как убрать этот аромат.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons
Чеснок

Как удалить запах чеснока с рук

  1. Перед мытьем с мылом подержите руки под холодной водой в течение 30 секунд.
  2. После этого вымойте их привычным способом.

По словам шефа, во время контакта с холодной водой происходит химическая реакция, которая нейтрализует специфический запах.

Советы по работе с чесноком

  • Для максимальной пользы. Врач-диетолог Лиза Афинская рекомендует добавлять чеснок в еду в свежем виде или слегка подогретым, чтобы сохранить его полезные свойства.
  • Чистка чеснока. Блогер Константин Нечетов подсказал, что самый быстрый способ очистки — положить зубчики в банку, закрыть крышку и интенсивно встряхнуть. Руки останутся чистыми, а шелуха легко удалится.

Теперь вы знаете, как избавиться от запаха чеснока и максимально эффективно использовать его на кухне. Попробуйте эти советы, и чеснок станет вашим любимым помощником без лишних хлопот.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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