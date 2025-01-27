Как у бабушки, но без запаха: готовьте с чесноком легко и без хлопот

Чеснок — универсальный ингредиент, который не только улучшает вкус блюд, но и помогает укреплять иммунитет. Однако его использование на кухне часто оставляет на руках сильный запах, от которого сложно избавиться даже после мытья. Шеф-повар из Нью-Йорка Стефано Секки поделился простым и эффективным способом, как убрать этот аромат.
По словам шефа, во время контакта с холодной водой происходит химическая реакция, которая нейтрализует специфический запах.
Теперь вы знаете, как избавиться от запаха чеснока и максимально эффективно использовать его на кухне. Попробуйте эти советы, и чеснок станет вашим любимым помощником без лишних хлопот.
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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