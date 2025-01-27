Как у бабушки, но без запаха: готовьте с чесноком легко и без хлопот

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Чеснок — универсальный ингредиент, который не только улучшает вкус блюд, но и помогает укреплять иммунитет. Однако его использование на кухне часто оставляет на руках сильный запах, от которого сложно избавиться даже после мытья. Шеф-повар из Нью-Йорка Стефано Секки поделился простым и эффективным способом, как убрать этот аромат.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С.1993 is licensed under Creative Commons Чеснок

Как удалить запах чеснока с рук

Перед мытьем с мылом подержите руки под холодной водой в течение 30 секунд. После этого вымойте их привычным способом.

По словам шефа, во время контакта с холодной водой происходит химическая реакция, которая нейтрализует специфический запах.

Советы по работе с чесноком

Для максимальной пользы. Врач-диетолог Лиза Афинская рекомендует добавлять чеснок в еду в свежем виде или слегка подогретым, чтобы сохранить его полезные свойства.

рекомендует добавлять чеснок в еду в свежем виде или слегка подогретым, чтобы сохранить его полезные свойства. Чистка чеснока. Блогер Константин Нечетов подсказал, что самый быстрый способ очистки — положить зубчики в банку, закрыть крышку и интенсивно встряхнуть. Руки останутся чистыми, а шелуха легко удалится.

Теперь вы знаете, как избавиться от запаха чеснока и максимально эффективно использовать его на кухне. Попробуйте эти советы, и чеснок станет вашим любимым помощником без лишних хлопот.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



