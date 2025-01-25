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Секрет опытных поваров: как сделать суп ещё вкуснее с помощью соды

1:32
Еда

Идея добавления соды в суп может показаться необычной, но она имеет свои преимущества. Опытные кулинары и издания, специализирующиеся на кулинарии, рекомендуют использовать соду при приготовлении супов-пюре и других блюд.

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре
  1. Во-первых, сода помогает достичь идеальной консистенции супа-пюре. Если вы хотите, чтобы ваш суп-пюре был гладким и однородным, добавление небольшого количества соды в воду для варки ингредиентов может значительно улучшить текстуру блюда.
  2. Во-вторых, сода может смягчить вкус кислых супов, таких как щи или рассольник. Если суп получился слишком кислым, щепотка соды может нейтрализовать излишнюю кислоту и сделать вкус более сбалансированным.
  3. Кроме того, повара рекомендуют добавлять соду в другие супы для улучшения вкуса пряностей и зелени. Сода помогает раскрыть ароматы и сделать вкус супа более насыщенным.

Однако важно помнить о двух ключевых моментах.

  • Во-первых, соду следует добавлять только на этапе готовки. Если вы добавите её в уже готовое блюдо, это может испортить его вкус и консистенцию.
  • Во-вторых, важно соблюдать умеренность. Небольшое количество соды, буквально щепотка, может значительно улучшить вкус супа, но слишком много соды может сделать его вкус неприятным. Поэтому важно добавлять соду аккуратно и в небольших количествах.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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