Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Грецкие орехи часто становятся украшением праздничных блюд — их добавляют в десерты, салаты и закуски. Но лучшие орехи всегда продаются в скорлупе, и процесс её удаления порой вызывает трудности. Мы расскажем, как легко и безопасно справиться с этой задачей благодаря простому лайфхаку.

Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Грецкий орех

Зачем замачивать орехи

Перед чисткой орехи рекомендуется замочить в кипятке. Этот метод не только упрощает процесс, но и сохраняет структуру ядра.

Как это сделать

Налейте воду в большую кастрюлю, примерно до половины, и доведите её до кипения. Поместите орехи в кипящую воду. Дождитесь повторного закипания и засеките 10 минут. Извлеките орехи с помощью шумовки и дайте им остыть.

После этого скорлупа легко разламывается руками, и вам не придётся искать сложные и небезопасные способы чистки.

Благодаря этому лайфхаку грецкие орехи станут не только вкусным дополнением к вашим блюдам, но и лёгким в приготовлении продуктом. Попробуйте сами!

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



