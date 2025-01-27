Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки

Грецкие орехи часто становятся украшением праздничных блюд — их добавляют в десерты, салаты и закуски. Но лучшие орехи всегда продаются в скорлупе, и процесс её удаления порой вызывает трудности. Мы расскажем, как легко и безопасно справиться с этой задачей благодаря простому лайфхаку.
Перед чисткой орехи рекомендуется замочить в кипятке. Этот метод не только упрощает процесс, но и сохраняет структуру ядра.
После этого скорлупа легко разламывается руками, и вам не придётся искать сложные и небезопасные способы чистки.
Благодаря этому лайфхаку грецкие орехи станут не только вкусным дополнением к вашим блюдам, но и лёгким в приготовлении продуктом. Попробуйте сами!
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.