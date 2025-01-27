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Лайфхак из СССР: лёгкая чистка орехов, которую знали ещё наши бабушки

1:09
Еда

Грецкие орехи часто становятся украшением праздничных блюд — их добавляют в десерты, салаты и закуски. Но лучшие орехи всегда продаются в скорлупе, и процесс её удаления порой вызывает трудности. Мы расскажем, как легко и безопасно справиться с этой задачей благодаря простому лайфхаку.

Грецкий орех
Фото: commons.wikimedia.org by Rustedstrings Roman Oleinik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грецкий орех

Зачем замачивать орехи

Перед чисткой орехи рекомендуется замочить в кипятке. Этот метод не только упрощает процесс, но и сохраняет структуру ядра.

Как это сделать

  1. Налейте воду в большую кастрюлю, примерно до половины, и доведите её до кипения.
  2. Поместите орехи в кипящую воду.
  3. Дождитесь повторного закипания и засеките 10 минут.
  4. Извлеките орехи с помощью шумовки и дайте им остыть.

После этого скорлупа легко разламывается руками, и вам не придётся искать сложные и небезопасные способы чистки.

Благодаря этому лайфхаку грецкие орехи станут не только вкусным дополнением к вашим блюдам, но и лёгким в приготовлении продуктом. Попробуйте сами!

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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