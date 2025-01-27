Этот лайфхак спасёт ваш десерт — пудра, которую легко сделать за пару минут

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Сахарная пудра — важный ингредиент в кулинарии. Она нужна для украшения десертов и создания нежных кремов для тортов, рулетов и пирожных. Но что делать, если пудры на кухне нет? Опытные кулинары уверены: её легко и выгодно приготовить самостоятельно.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Сахарная пудра

Как сделать сахарную пудру дома

Вам понадобятся:

сахарный песок,

полиэтиленовый пакет,

погружной блендер.

Пошаговая инструкция:

Переверните блендер чашей вверх. Всыпьте сахар в чашу блендера. Наденьте полиэтиленовый пакет поверх чаши и закрепите его резинкой для прочности. Включите блендер и измельчайте сахар в течение 3-5 секунд.

Всего несколько секунд — и у вас готова сахарная пудра для любых кулинарных экспериментов.

Уточнения

Сахарная пудра — тонко измельчённые кристаллы белого сахара размером не более 0,2 мм. Пудра используется в приготовлении кондитерских изделий (например глазури), для посыпки выпечки. В домашних условиях изготавливается путём измельчения белого сахара в ручной механической кофемолке или растирания его в ступке.

