Этот лайфхак спасёт ваш десерт — пудра, которую легко сделать за пару минут

Сахарная пудра — важный ингредиент в кулинарии. Она нужна для украшения десертов и создания нежных кремов для тортов, рулетов и пирожных. Но что делать, если пудры на кухне нет? Опытные кулинары уверены: её легко и выгодно приготовить самостоятельно.
Всего несколько секунд — и у вас готова сахарная пудра для любых кулинарных экспериментов.
Сахарная пудра — тонко измельчённые кристаллы белого сахара размером не более 0,2 мм. Пудра используется в приготовлении кондитерских изделий (например глазури), для посыпки выпечки. В домашних условиях изготавливается путём измельчения белого сахара в ручной механической кофемолке или растирания его в ступке.
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