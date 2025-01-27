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Этот лайфхак спасёт ваш десерт — пудра, которую легко сделать за пару минут

0:50
Еда

Сахарная пудра — важный ингредиент в кулинарии. Она нужна для украшения десертов и создания нежных кремов для тортов, рулетов и пирожных. Но что делать, если пудры на кухне нет? Опытные кулинары уверены: её легко и выгодно приготовить самостоятельно.

Сахарная пудра
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Сахарная пудра

Как сделать сахарную пудру дома

Вам понадобятся:

  • сахарный песок,
  • полиэтиленовый пакет,
  • погружной блендер.

Пошаговая инструкция:

  1. Переверните блендер чашей вверх.
  2. Всыпьте сахар в чашу блендера.
  3. Наденьте полиэтиленовый пакет поверх чаши и закрепите его резинкой для прочности.
  4. Включите блендер и измельчайте сахар в течение 3-5 секунд.

Всего несколько секунд — и у вас готова сахарная пудра для любых кулинарных экспериментов.

Уточнения

Сахарная пудра — тонко измельчённые кристаллы белого сахара размером не более 0,2 мм. Пудра используется в приготовлении кондитерских изделий (например глазури), для посыпки выпечки. В домашних условиях изготавливается путём измельчения белого сахара в ручной механической кофемолке или растирания его в ступке.

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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