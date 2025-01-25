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Как можно разнообразить вкус квашеной капусты: пять изумительных добавок, которые меняют всё

3:04
Еда

Квашеная капуста — не только аппетитное блюдо, но и природный эликсир здоровья, особенно ценный в холодное время года. Роспотребнадзор утверждает, что она укрепляет иммунитет, и это не пустые слова. Однако, чтобы получить максимальную пользу, важно знать секреты приготовления и различать качественный продукт от его дешёвых имитаций.

Засолка капусты
Фото: Adobe Stock by Atlas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Засолка капусты

Многие производители ускоряют процесс брожения, используя концентрированный раствор соли и продавая капусту уже на следующий день. В такой капусте может отсутствовать важный компонент — молочная кислота, которую получают естественным путём. Именно молочная кислота придаёт продукту целебные свойства, укрепляет иммунитет и положительно влияет на кишечную микрофлору.

Лучший способ насладиться вкусной и полезной квашеной капустой - приготовить её самостоятельно. Это позволит вам контролировать процесс засолки и экспериментировать с различными ингредиентами, создавая уникальные вкусовые сочетания.

Классические добавки для квашеной капусты:

  • Тмин или фенхель: Эти специи придают блюду насыщенный аромат и лёгкую пикантность. На 6,5 кг капусты достаточно половины стакана семян тмина или фенхеля. Добавляйте их во время укладки капусты в ёмкость, равномерно распределяя между слоями.
  • Клюква или брусника: Северные ягоды — традиционный компонент квашеной капусты. Клюква добавит приятную кислинку, а брусника — насыщенный вкус. Используйте 2 стакана замороженных ягод, разложив их между слоями капусты.

Добавки для яркости вкуса и цвета:

  • Свёкла: Натёртая на крупной тёрке свёкла придаст капусте насыщенный бордовый цвет и сладковатый вкус. Смешайте её с морковью и капустой перед укладкой в ёмкость.
  • Яблоки: Лучше всего подойдут кислые сорта, такие как антоновка или гранёное. 1 кг нарезанных дольками яблок без сердцевины добавят приятную кислинку и аромат. Добавляйте их в ёмкость вместе с морковью, равномерно распределяя между слоями капусты.
  • Виноград и сладкий перец: Необычное, но вкусное сочетание! 3-4 нарезанных соломкой сладких перца и 500-700 г винограда без косточек сделают капусту слегка сладковатой и добавят оригинальный аромат.
    Секреты приготовления:

Готовность квашеной капусты можно определить по вкусу и отсутствию газообразования. Это не только вкусное блюдо, но и ценный источник витаминов, пробиотиков и антиоксидантов. Квашеная капуста способствует нормализации пищеварения, укрепляет кости, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и замедляет старение.

Квасьте капусту с удовольствием и заботьтесь о своём здоровье!

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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