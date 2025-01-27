Проблемы на кухне решены: 12 лайфхаков с микроволновкой, которые вас удивят

Микроволновая печь — не только для разогрева еды. Эта техника может стать настоящим помощником на кухне, если знать о её скрытых возможностях. Мы собрали 12 необычных способов использования микроволновки, которые сделают вашу жизнь проще.
Чтобы выжать максимум сока из лимона, подогрейте его в микроволновке 5-10 секунд. Мякоть станет мягче, а сок — доступнее.
Тыква, баклажан или кабачок? Подогрейте их 10 секунд, и кожура легко снимется ножом.
Поместите луковицу в микроволновку на 30 секунд, чтобы избавиться от серных соединений, вызывающих слёзы.
Фасоль, нут или горох можно ускоренно подготовить: прогрейте их 7-10 минут, а затем замочите всего на час.
Черствый хлеб станет мягким, если завернуть его в влажное полотенце и подогреть 20 секунд.
Очищение чеснока больше не проблема: 7-10 секунд в микроволновке, и шелуха легко отделяется.
Потеряли аромат специи? Прогрейте их 60 секунд, и они снова станут яркими.
Проткните помидор вилкой, подогрейте его 60 секунд, и кожа снимется без усилий.
Для очистки миндаля залейте его кипятком, подогрейте в микроволновке 60 секунд, и кожура легко сойдёт.
Поставьте грецкие орехи в микроволновку на 2-3 минуты, и кожура станет податливой для очистки.
Разложите зелень на тарелке и прогрейте 3-5 минут. Получите ароматные сушёные травы.
Сделать пенку для кофе легко: налейте молоко в банку, встряхните и подогрейте 60 секунд.
Эти способы помогут вам использовать микроволновку не только для разогрева, но и для множества других задач на кухне. Экспериментируйте и открывайте для себя новые лайфхаки!
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
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