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Проблемы на кухне решены: 12 лайфхаков с микроволновкой, которые вас удивят

2:34
Еда

Микроволновая печь — не только для разогрева еды. Эта техника может стать настоящим помощником на кухне, если знать о её скрытых возможностях. Мы собрали 12 необычных способов использования микроволновки, которые сделают вашу жизнь проще.

микроволновка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
микроволновка

1. Лимонный сок за секунды

Чтобы выжать максимум сока из лимона, подогрейте его в микроволновке 5-10 секунд. Мякоть станет мягче, а сок — доступнее.

2. Очистка овощей от жесткой кожуры

Тыква, баклажан или кабачок? Подогрейте их 10 секунд, и кожура легко снимется ножом.

3. Лук без слёз

Поместите луковицу в микроволновку на 30 секунд, чтобы избавиться от серных соединений, вызывающих слёзы.

4. Быстрое замачивание бобовых

Фасоль, нут или горох можно ускоренно подготовить: прогрейте их 7-10 минут, а затем замочите всего на час.

5. Возвращение свежести хлебу

Черствый хлеб станет мягким, если завернуть его в влажное полотенце и подогреть 20 секунд.

6. Чеснок за пару секунд

Очищение чеснока больше не проблема: 7-10 секунд в микроволновке, и шелуха легко отделяется.

7. Аромат свежих специй

Потеряли аромат специи? Прогрейте их 60 секунд, и они снова станут яркими.

8. Лёгкое снятие кожицы с помидоров

Проткните помидор вилкой, подогрейте его 60 секунд, и кожа снимется без усилий.

9. Очистка миндаля

Для очистки миндаля залейте его кипятком, подогрейте в микроволновке 60 секунд, и кожура легко сойдёт.

10. Удаление кожуры с грецких орехов

Поставьте грецкие орехи в микроволновку на 2-3 минуты, и кожура станет податливой для очистки.

11. Сушка трав за минуты

Разложите зелень на тарелке и прогрейте 3-5 минут. Получите ароматные сушёные травы.

12. Пенка для капучино

Сделать пенку для кофе легко: налейте молоко в банку, встряхните и подогрейте 60 секунд.

Эти способы помогут вам использовать микроволновку не только для разогрева, но и для множества других задач на кухне. Экспериментируйте и открывайте для себя новые лайфхаки!

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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