Съедят всё за пару минут: три идеальных соуса для курицы

Куриная грудка часто кажется скучным вариантом для праздничного стола, но только не с этими рецептами. Все дело в правильном соусе! Мы собрали три невероятных варианта, которые придадут этому "заезженному" продукту новый вкус. Попробуйте, и гости будут в восторге!
Чимичурри — это аргентинский сырой соус, который идеально подходит к мясу. Его основа — петрушка, чеснок, оливковое масло, орегано и уксус (белый или красный). Непривычно, но невероятно вкусно! Куриной грудке такой соус придаст свежести и пикантности. Подробности приготовления ищите в нашем рецепте.
Классический грибной соус — это не скучно! Главное — правильно его приготовить. Шампиньоны, сливки и немного кулинарного мастерства превращают обычное блюдо в настоящее волшебство. Грудка, утопающая в ароматной подливке, станет звездой праздничного стола.
Для любителей индийской кухни — куриная грудка в соусе тикка масала. Этот соус богат специями и насыщенным вкусом. Карри здесь — лишь часть композиции. Хотите почувствовать себя мастером индийской кулинарии? Секреты приготовления ищите в рецепте.
Попробуйте эти соусы, и привычная куриная грудка превратится в изысканное блюдо, которое ваши гости будут вспоминать ещё долго!
Чимичу́рри — латиноамериканский соус для жареного мяса. Рецепт чимичурри придуман в Аргентине; также соус распространён в Перу, Уругвае, Бразилии, Боливии, Никарагуа, Эквадоре, Колумбии и Мексике.
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