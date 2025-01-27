Работает ли шведская диета? Плюсы и минусы Шести лепестков

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Диета "Шесть лепестков", разработанная шведским диетологом Анной Юханссон, завоевала популярность благодаря своей оригинальной методике. Но действительно ли она эффективна, и есть ли у нее подводные камни?

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Как работает диета

Суть "Шести лепестков" в том, чтобы каждый день недели посвящать определенной группе продуктов. Это сочетание раздельного питания, белковой и углеводной диет.

1-й день — рыбный.

2-й день — овощной.

3-й день — куриный.

4-й день — крупы и злаки.

5-й день — творог.

6-й день — фрукты.

Такая система позволяет снизить калорийность рациона и получать основные нутриенты, но подход требует осторожности.

Мнение эксперта

Диетолог Ольга Редина в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что диета помогает сбросить вес и улучшить пищевые привычки. Однако длительное соблюдение такого режима чревато негативными последствиями.

"Из-за строгого ограничения калорийности и раздельного питания может возникнуть дефицит витаминов и минералов", — предупреждает Редина.

Для кого диета противопоказана

Люди с хроническими заболеваниями. Беременные и кормящие женщины. Те, у кого есть аллергии или пищевые непереносимости.

Важно помнить, что любая диета — временная мера. Для долгосрочного результата лучше выбирать сбалансированное питание.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

