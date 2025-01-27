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Работает ли шведская диета? Плюсы и минусы Шести лепестков

1:31
Еда

Диета "Шесть лепестков", разработанная шведским диетологом Анной Юханссон, завоевала популярность благодаря своей оригинальной методике. Но действительно ли она эффективна, и есть ли у нее подводные камни?

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Как работает диета

Суть "Шести лепестков" в том, чтобы каждый день недели посвящать определенной группе продуктов. Это сочетание раздельного питания, белковой и углеводной диет.

1-й день — рыбный.
2-й день — овощной.
3-й день — куриный.
4-й день — крупы и злаки.
5-й день — творог.
6-й день — фрукты.

Такая система позволяет снизить калорийность рациона и получать основные нутриенты, но подход требует осторожности.

Мнение эксперта

Диетолог Ольга Редина в беседе с "Вечерней Москвой" отметила, что диета помогает сбросить вес и улучшить пищевые привычки. Однако длительное соблюдение такого режима чревато негативными последствиями.

"Из-за строгого ограничения калорийности и раздельного питания может возникнуть дефицит витаминов и минералов", — предупреждает Редина.

Для кого диета противопоказана

  1. Люди с хроническими заболеваниями.
  2. Беременные и кормящие женщины.
  3. Те, у кого есть аллергии или пищевые непереносимости.

Важно помнить, что любая диета — временная мера. Для долгосрочного результата лучше выбирать сбалансированное питание.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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