Скрытая угроза или беспочвенный страх? Антибиотики в пище

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что в продуктах питания могут сохраняться остаточные антибиотики. Лекарства действительно применяются в сельском хозяйстве, но есть ли реальный повод для беспокойства?

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырое мясо на столе

Как антибиотики попадают в продукты

Антибиотики используют для лечения животных, и теоретически их следы могут остаться в мясе, молоке или твороге. Однако нутрициолог и юрист по работе с пищевой продукцией Ксения Яковенко заверяет: риск купить продукты с остатками препаратов крайне низок.

Эксперт пояснила, что использование антибиотиков строго регулируется. За их применением следят контролирующие органы, и при нормальных условиях производственного процесса лекарства из продуктов полностью выводятся.

Возможны ли исключения

Несмотря на строгий контроль, небольшие нарушения производственного процесса или индивидуальные особенности животных могут привести к остаткам антибиотиков в пище. Однако такие случаи выявляются на этапе проверки, поэтому на прилавки "неправильные" продукты не попадают.

Как минимизировать риски

Если сомнения всё же остаются, лучше:

Избегать покупки мяса, птицы и молочных продуктов с неподтвержденным составом. Дополнительно обрабатывать продукты дома: варить, тушить или запекать.

Антибиотики в продуктах — не миф, но благодаря современным стандартам и контролю их присутствие в пище сведено к минимуму.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека.

