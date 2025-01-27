Скрытая угроза или беспочвенный страх? Антибиотики в пище

Многие считают, что в продуктах питания могут сохраняться остаточные антибиотики. Лекарства действительно применяются в сельском хозяйстве, но есть ли реальный повод для беспокойства?
Антибиотики используют для лечения животных, и теоретически их следы могут остаться в мясе, молоке или твороге. Однако нутрициолог и юрист по работе с пищевой продукцией Ксения Яковенко заверяет: риск купить продукты с остатками препаратов крайне низок.
Эксперт пояснила, что использование антибиотиков строго регулируется. За их применением следят контролирующие органы, и при нормальных условиях производственного процесса лекарства из продуктов полностью выводятся.
Несмотря на строгий контроль, небольшие нарушения производственного процесса или индивидуальные особенности животных могут привести к остаткам антибиотиков в пище. Однако такие случаи выявляются на этапе проверки, поэтому на прилавки "неправильные" продукты не попадают.
Если сомнения всё же остаются, лучше:
Антибиотики в продуктах — не миф, но благодаря современным стандартам и контролю их присутствие в пище сведено к минимуму.
Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека. Нутрициология изучает механизмы здорового питания, мотивы выбора пищи человеком, определяет системы питания и стратегии рационального питания человека.
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