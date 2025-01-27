Нет аппетита утром? Эти три шага помогут вам вернуть желание завтракать

Утром хочется позавтракать, но любая еда вызывает отвращение? Такое состояние знакомо многим, даже тем, кто привык начинать день с полноценного приема пищи. Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему это происходит и как правильно справляться с утренним отсутствием аппетита.
Завтрак играет ключевую роль в нормализации обмена веществ. Первый прием пищи помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, который вырабатывается надпочечниками.
"Сбалансированный завтрак не только запускает обмен веществ, но и снижает аппетит в течение дня, что способствует контролю веса", — отмечает Павлова.
Если здоровому человеку иногда не хочется завтракать, причины могут быть следующими:
Если утреннее отвращение к еде возникает регулярно, стоит обратиться к врачу для исключения внутренних патологий.
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.
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