Нет аппетита утром? Эти три шага помогут вам вернуть желание завтракать

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Утром хочется позавтракать, но любая еда вызывает отвращение? Такое состояние знакомо многим, даже тем, кто привык начинать день с полноценного приема пищи. Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему это происходит и как правильно справляться с утренним отсутствием аппетита.

Фото: unsplash.com by THE 5TH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Почему завтрак важен

Завтрак играет ключевую роль в нормализации обмена веществ. Первый прием пищи помогает снизить уровень кортизола — гормона стресса, который вырабатывается надпочечниками.

"Сбалансированный завтрак не только запускает обмен веществ, но и снижает аппетит в течение дня, что способствует контролю веса", — отмечает Павлова.

Почему утром пропадает аппетит

Если здоровому человеку иногда не хочется завтракать, причины могут быть следующими:

Недостаток сна. Если вы спали меньше 7-8 часов, организм может не чувствовать голода.

"Углеводное похмелье". Такое состояние возникает после плотного ужина с большим количеством углеводов.

Кофе натощак. Утренний кофе может перебить аппетит, особенно если вы не пьёте воду после пробуждения.

Как исправить ситуацию

Ужинать за 2-3 часа до сна, выбирая легкие блюда. Сразу после пробуждения выпивать стакан воды, чтобы активизировать организм. Перенести утренний кофе на окончание завтрака, чтобы не снижать аппетит.

Если утреннее отвращение к еде возникает регулярно, стоит обратиться к врачу для исключения внутренних патологий.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня. Некоторые эксперты по питанию считают, что завтрак — самый важный приём пищи, его пропуск увеличивает шансы развития ожирения, сахарного диабета и может привести к сердечному приступу.



