Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогноз погоды на 27-29 января: Астана, Алматы, Шымкент
Сколько клетчатки нужно в день? Узнайте, как достичь нормы
20 минут, уклон 15 градусов: рецепт для стройного тела
ДНК и депрессия: что нового показало исследование на 5 миллионах человек?
Риск деменции связан с потреблением красного мяса — новые данные
Как Оман стал одним из самых безопасных мест для путешествий
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
Думайте о них как о нижнем белье: насколько часто нужно стирать полотенца?
Останки древнего морского чудовища найдены в пещере

Куриные яйца в прошлом? Чем их заменить в рационе и как не переборщить

1:59
Еда

Мы привыкли к куриным яйцам, но ведь есть и другие варианты: перепелиные, гусиные, утиные и даже страусиные. Стоит ли включать в рацион яйца разного происхождения, и какие из них лучше? Ответы на эти вопросы дала нутрициолог Юлия Гарбуз в эфире телеканала "Первый областной".

куриные и перепелиные яйца
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
куриные и перепелиные яйца

Чем полезны яйца

Все виды яиц — отличный источник белка, который в организме расщепляется на аминокислоты, необходимые для здоровья. Кроме того, яйца богаты витаминами и минералами, такими как магний и селен.

По словам эксперта, состав яиц разных видов почти одинаков: в 100 г содержится около 13 г белка и схожий набор питательных веществ. Однако перепелиные яйца реже вызывают аллергические реакции, поэтому их можно рассмотреть как альтернативу куриным.

Сырые или вареные

Перепелиные яйца можно употреблять даже сырыми. Нутрициолог поясняет, что температура тела перепелки — 42°C, что делает сальмонеллу нежизнеспособной. Но для перестраховки их можно слегка обжарить или приготовить всмятку.

Куриные яйца, особенно магазинные, лучше подвергать термической обработке, чтобы избежать риска заражения.

Утиные, гусиные и другие

Гусиные, утиные, цесариные и страусиные яйца тоже пригодны для употребления, но их высокая стоимость делает их скорее деликатесом. Выбор зависит от вашего бюджета и вкусовых предпочтений.

Сколько можно есть

Важно соблюдать меру. Взрослым без проблем с печенью и желчным пузырем нутрициолог рекомендует:

  • До 2-3 куриных яиц в день.
  • До 5 перепелиных яиц в день.

Эти рекомендации помогут сбалансировать рацион и получить максимум пользы от любого вида яиц.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Садоводство, цветоводство
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Садоводство, цветоводство
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Популярное
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман

Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.

Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Последние материалы
Думайте о них как о нижнем белье: насколько часто нужно стирать полотенца?
Останки древнего морского чудовища найдены в пещере
Скрытая угроза или беспочвенный страх? Антибиотики в пище
Каннабидиол в уходе за кожей: почему его называют суперингредиентом
Nissan меняет производственные планы в США
Эта опция спасает зимой, но пугает покупателей: что вы не знали об обогреве
Куриные яйца в прошлом? Чем их заменить в рационе и как не переборщить
Какие орехи добавят энергии и продлят молодость
Гигантская медуза-призрак: 10-метровый глубоководный хищник, который рожает через рот!
Какой бензин разоряет россиян? Итоги 2024 года вас удивят
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.