Куриные яйца в прошлом? Чем их заменить в рационе и как не переборщить

Мы привыкли к куриным яйцам, но ведь есть и другие варианты: перепелиные, гусиные, утиные и даже страусиные. Стоит ли включать в рацион яйца разного происхождения, и какие из них лучше? Ответы на эти вопросы дала нутрициолог Юлия Гарбуз в эфире телеканала "Первый областной".
Все виды яиц — отличный источник белка, который в организме расщепляется на аминокислоты, необходимые для здоровья. Кроме того, яйца богаты витаминами и минералами, такими как магний и селен.
По словам эксперта, состав яиц разных видов почти одинаков: в 100 г содержится около 13 г белка и схожий набор питательных веществ. Однако перепелиные яйца реже вызывают аллергические реакции, поэтому их можно рассмотреть как альтернативу куриным.
Перепелиные яйца можно употреблять даже сырыми. Нутрициолог поясняет, что температура тела перепелки — 42°C, что делает сальмонеллу нежизнеспособной. Но для перестраховки их можно слегка обжарить или приготовить всмятку.
Куриные яйца, особенно магазинные, лучше подвергать термической обработке, чтобы избежать риска заражения.
Гусиные, утиные, цесариные и страусиные яйца тоже пригодны для употребления, но их высокая стоимость делает их скорее деликатесом. Выбор зависит от вашего бюджета и вкусовых предпочтений.
Важно соблюдать меру. Взрослым без проблем с печенью и желчным пузырем нутрициолог рекомендует:
Эти рекомендации помогут сбалансировать рацион и получить максимум пользы от любого вида яиц.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
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