Куриные яйца в прошлом? Чем их заменить в рационе и как не переборщить

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы привыкли к куриным яйцам, но ведь есть и другие варианты: перепелиные, гусиные, утиные и даже страусиные. Стоит ли включать в рацион яйца разного происхождения, и какие из них лучше? Ответы на эти вопросы дала нутрициолог Юлия Гарбуз в эфире телеканала "Первый областной".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain куриные и перепелиные яйца

Чем полезны яйца

Все виды яиц — отличный источник белка, который в организме расщепляется на аминокислоты, необходимые для здоровья. Кроме того, яйца богаты витаминами и минералами, такими как магний и селен.

По словам эксперта, состав яиц разных видов почти одинаков: в 100 г содержится около 13 г белка и схожий набор питательных веществ. Однако перепелиные яйца реже вызывают аллергические реакции, поэтому их можно рассмотреть как альтернативу куриным.

Сырые или вареные

Перепелиные яйца можно употреблять даже сырыми. Нутрициолог поясняет, что температура тела перепелки — 42°C, что делает сальмонеллу нежизнеспособной. Но для перестраховки их можно слегка обжарить или приготовить всмятку.

Куриные яйца, особенно магазинные, лучше подвергать термической обработке, чтобы избежать риска заражения.

Утиные, гусиные и другие

Гусиные, утиные, цесариные и страусиные яйца тоже пригодны для употребления, но их высокая стоимость делает их скорее деликатесом. Выбор зависит от вашего бюджета и вкусовых предпочтений.

Сколько можно есть

Важно соблюдать меру. Взрослым без проблем с печенью и желчным пузырем нутрициолог рекомендует:

До 2-3 куриных яиц в день.

До 5 перепелиных яиц в день.

Эти рекомендации помогут сбалансировать рацион и получить максимум пользы от любого вида яиц.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

