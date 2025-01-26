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Булгур, который покорит всех: секреты приготовления и лучшие сочетания

1:31
Еда

Если вам хочется разнообразить привычный рацион, булгур — идеальный выбор. Эта крупа не только питательная и вкусная, но и проста в приготовлении. Эксперты раскрыли секреты приготовления булгура и подсказали, с чем его лучше сочетать.

булгур
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
булгур

Что такое булгур

Булгур — это обработанная особым способом пшеница. Благодаря предварительной обработке крупа всегда остается рассыпчатой, вне зависимости от способа приготовления. К тому же она богата витаминами группы В, магнием, железом и клетчаткой.

Как правильно готовить булгур

Главное — соблюдайте пропорции: на одну порцию булгура нужно взять две порции воды.

  1. Не промывайте крупу. Для усиления орехового аромата обжарьте её на сухой сковороде.
  2. Вскипятите воду, посолите. Добавьте булгур, уменьшите огонь и накройте крышкой.
  3. Варите 10-12 минут. Крупа должна полностью впитать воду.
  4. Дайте настояться. Выключите огонь и оставьте булгур под крышкой ещё 5 минут — так он станет нежнее.

С чем подавать

Булгур отлично сочетается с овощами, зеленью, мясом, сыром, морепродуктами, орехами и сухофруктами. Крупу можно использовать как гарнир, добавлять в салаты или даже делать основой для блюд с восточным колоритом.

Попробуйте булгур, и он наверняка станет частым гостем на вашем столе.

Уточнения

Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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