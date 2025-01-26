Булгур, который покорит всех: секреты приготовления и лучшие сочетания

Если вам хочется разнообразить привычный рацион, булгур — идеальный выбор. Эта крупа не только питательная и вкусная, но и проста в приготовлении. Эксперты раскрыли секреты приготовления булгура и подсказали, с чем его лучше сочетать.
Булгур — это обработанная особым способом пшеница. Благодаря предварительной обработке крупа всегда остается рассыпчатой, вне зависимости от способа приготовления. К тому же она богата витаминами группы В, магнием, железом и клетчаткой.
Главное — соблюдайте пропорции: на одну порцию булгура нужно взять две порции воды.
Булгур отлично сочетается с овощами, зеленью, мясом, сыром, морепродуктами, орехами и сухофруктами. Крупу можно использовать как гарнир, добавлять в салаты или даже делать основой для блюд с восточным колоритом.
Попробуйте булгур, и он наверняка станет частым гостем на вашем столе.
Булгу́р — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
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