Этот рецепт нарасхват: как приготовить треску, чтобы гости были довольны

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите удивить гостей вкусными рыбными блюдами, то этот подбор — для вас. Мы предлагаем три простых, но невероятно аппетитных рецепта, которые гарантированно станут хитом вечера.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Треска в духовке

1. Треска под сырно-томатным соусом

Треска — это не просто бюджетный вариант, но и отличная основа для кулинарных экспериментов. Её мягкий вкус идеально сочетается с яркими соусами.

Попробуйте приготовить треску под сырно-томатным соусом с добавлением лимона, чеснока и базилика. Такой соус придаёт блюду насыщенный вкус и аромат. Узнайте, как приготовить это восхитительное блюдо, в нашем подробном рецепте.

2. Рыбные котлетки с дижонской горчицей

Унылые котлеты остались в прошлом. Этот рецепт — настоящий деликатес! Сочные рыбные котлетки с хрустящей корочкой не оставят равнодушным никого.

Главный секрет — самостоятельно приготовленный фарш. Для этого измельчите филе трески с луковицей, добавьте специи (орегано, сладкую паприку, зиру, куркуму) и немного дижонской горчицы. А как правильно сформировать котлеты, читайте в рецепте.

3. Пирог с рыбой и луком

Идеальное решение для гостей — ароматный рыбный пирог. Филе трески отлично сочетается со скумбрией горячего копчения. Добавьте немного обжаренного лука — и вот он, пирог, который станет звездой вашего стола.

Каждое из этих блюд отличается насыщенным вкусом и изысканным видом. Выберите одно или приготовьте сразу все — ваши гости останутся в восторге!

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.





