Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Старость без проблем: три рыбы, которые защитят организм
Как избавиться от цыпок на руках: эффективные рекомендации косметологов
Эти 3 факта о кефире удивят даже самых опытных любителей молочных продуктов
Какие стандарты разработали в России для pet-friendly отелей
Рейтинг китайских автомобилей с пробегом: топ-5 брендов
Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость
Исследование: как животные влияют на здоровье человека
Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?
Что скрывают древние лабиринты инков в Перу

Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов

1:39
Еда

Для выпечки не нужен повод — главное, выбрать рецепт, который подойдет под настроение. Эксперты предлагают приготовить универсальное дрожжевое тесто. Оно подходит для пирожков, сладких булочек, сосисок в тесте или даже пиццы — всё зависит от ваших предпочтений.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Что нужно для теста

Из простых ингредиентов, которые всегда под рукой:

  • 300 г пшеничной муки;
  • 100 мл воды;
  • 100 мл молока;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 5 г сухих дрожжей;
  • 1 ч. л. соли.

Как приготовить

  1. Активируйте дрожжи. Смешайте сахар, дрожжи, тёплую воду и молоко. Дайте постоять 5 минут, пока на поверхности не появится пена.
  2. Добавьте муку. Просейте муку в смесь и замесите тесто. Сформируйте шар, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.
  3. Добавьте масло и вымешивайте. Влейте растительное масло и вымешивайте тесто 7-10 минут, пока оно не станет однородным и эластичным.
  4. Дайте тесту подойти. Переложите тесто в чистую миску, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 2 часа. Оно увеличится в 2 раза.

Как использовать тесто

Готовое тесто можно сразу пустить в дело: испечь пирожки, булочки или пиццу при температуре 180°C в течение 20-25 минут. Остатки теста можно заморозить и использовать позже для новых кулинарных экспериментов.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Секрет быстрого и вкусного пирога с капустой
Еда и рецепты
Секрет быстрого и вкусного пирога с капустой Аудио 
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Моя семья
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции? Аудио 
Популярное
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате

Основная угроза при использовании банкоматов связана с возможностью утечки конфиденциальной информации.

Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
С 1 марта россияне перейдут на новый порядок оплаты за отопление
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Пожилые пары стали чаще жить отдельно: какие причины у такой странной тенденции?
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Два способа торможения на механике, которые спасут вашу жизнь на дороге
Последние материалы
Пилатес: как похудеть, укрепить мышцы и обрести гибкость
Исследование: как животные влияют на здоровье человека
Чем опасно трение кожи вокруг глаз при снятии макияжа?
Что скрывают древние лабиринты инков в Перу
Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов
Эквадорские бананы заменят российскими: проект стартует в 2025 году
Пустоцветы у огурцов: почему они возникают и как с этим бороться?
49 лет аренды: США получат землю для строительства консульства в Казахстане
Как сделать дом комфортным и стильным с помощью этих цветов
Конец эры Blu-ray: что мы теряем?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.