Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Для выпечки не нужен повод — главное, выбрать рецепт, который подойдет под настроение. Эксперты предлагают приготовить универсальное дрожжевое тесто. Оно подходит для пирожков, сладких булочек, сосисок в тесте или даже пиццы — всё зависит от ваших предпочтений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Что нужно для теста

Из простых ингредиентов, которые всегда под рукой:

300 г пшеничной муки;

100 мл воды;

100 мл молока;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. сахара;

5 г сухих дрожжей;

1 ч. л. соли.

Как приготовить

Активируйте дрожжи. Смешайте сахар, дрожжи, тёплую воду и молоко. Дайте постоять 5 минут, пока на поверхности не появится пена. Добавьте муку. Просейте муку в смесь и замесите тесто. Сформируйте шар, накройте полотенцем и оставьте на 15 минут. Добавьте масло и вымешивайте. Влейте растительное масло и вымешивайте тесто 7-10 минут, пока оно не станет однородным и эластичным. Дайте тесту подойти. Переложите тесто в чистую миску, накройте полотенцем и оставьте в тепле на 2 часа. Оно увеличится в 2 раза.

Как использовать тесто

Готовое тесто можно сразу пустить в дело: испечь пирожки, булочки или пиццу при температуре 180°C в течение 20-25 минут. Остатки теста можно заморозить и использовать позже для новых кулинарных экспериментов.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



