Секрет пышных булочек и идеальной пиццы — это тесто из 7 ингредиентов

Для выпечки не нужен повод — главное, выбрать рецепт, который подойдет под настроение. Эксперты предлагают приготовить универсальное дрожжевое тесто. Оно подходит для пирожков, сладких булочек, сосисок в тесте или даже пиццы — всё зависит от ваших предпочтений.
Из простых ингредиентов, которые всегда под рукой:
Готовое тесто можно сразу пустить в дело: испечь пирожки, булочки или пиццу при температуре 180°C в течение 20-25 минут. Остатки теста можно заморозить и использовать позже для новых кулинарных экспериментов.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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