Шикарные блины без молока: простой заменитель сделает их мягкими и вкусными

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Молоко вовсе не обязательно для приготовления вкусных блинчиков. На самом деле, его замена может сделать тесто ещё нежнее, а сами блины — невероятно мягкими и аппетитными. Какой же секретный ингредиент стоит использовать? Ответ вас удивит!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Чем заменить молоко в тесте для блинов

Идеальный заменитель молока — сметана. Этот кисломолочный продукт придаёт тесту идеальную консистенцию, а блинам — мягкость, воздушность и лёгкий сливочный вкус. Такой подход оценят и домочадцы, и гости!

Пошаговый рецепт блинов на сметане

Подготовьте ингредиенты:

1 куриное яйцо,

50 г сметаны,

1 стакан тёплой воды,

5 ст. л. муки,

1 ст. л. растительного масла,

щепотка соли,

2 ст. л. сахара,

1 щепотка соды.

Приготовление теста:

В миске взбейте яйцо с солью и сахаром.

Добавьте сметану и перемешайте до однородности.

В стакане тёплой воды растворите соду, влейте её в миску и перемешайте.

Постепенно добавляйте муку, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков.

В завершение добавьте растительное масло и ещё раз перемешайте.

Выпекайте блины:

Разогрейте сковороду, смажьте её растительным маслом (только для первого блина).

Наливайте тесто тонким слоем и жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.

Результат — шикарные, мягкие и аппетитные блинчики, которые просто тают во рту!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

