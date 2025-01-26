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Шикарные блины без молока: простой заменитель сделает их мягкими и вкусными

1:37
Еда

Молоко вовсе не обязательно для приготовления вкусных блинчиков. На самом деле, его замена может сделать тесто ещё нежнее, а сами блины — невероятно мягкими и аппетитными. Какой же секретный ингредиент стоит использовать? Ответ вас удивит!

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Чем заменить молоко в тесте для блинов

Идеальный заменитель молока — сметана. Этот кисломолочный продукт придаёт тесту идеальную консистенцию, а блинам — мягкость, воздушность и лёгкий сливочный вкус. Такой подход оценят и домочадцы, и гости!

Пошаговый рецепт блинов на сметане

Подготовьте ингредиенты:

  • 1 куриное яйцо,
  • 50 г сметаны,
  • 1 стакан тёплой воды,
  • 5 ст. л. муки,
  • 1 ст. л. растительного масла,
  • щепотка соли,
  • 2 ст. л. сахара,
  • 1 щепотка соды.

Приготовление теста:

  • В миске взбейте яйцо с солью и сахаром.
  • Добавьте сметану и перемешайте до однородности.
  • В стакане тёплой воды растворите соду, влейте её в миску и перемешайте.
  • Постепенно добавляйте муку, тщательно размешивая, чтобы не осталось комочков.
  • В завершение добавьте растительное масло и ещё раз перемешайте.

Выпекайте блины:

  • Разогрейте сковороду, смажьте её растительным маслом (только для первого блина).
  • Наливайте тесто тонким слоем и жарьте блины с двух сторон до золотистого цвета.

Результат — шикарные, мягкие и аппетитные блинчики, которые просто тают во рту!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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