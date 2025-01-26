Шикарные блины без молока: простой заменитель сделает их мягкими и вкусными

Молоко вовсе не обязательно для приготовления вкусных блинчиков. На самом деле, его замена может сделать тесто ещё нежнее, а сами блины — невероятно мягкими и аппетитными. Какой же секретный ингредиент стоит использовать? Ответ вас удивит!
Идеальный заменитель молока — сметана. Этот кисломолочный продукт придаёт тесту идеальную консистенцию, а блинам — мягкость, воздушность и лёгкий сливочный вкус. Такой подход оценят и домочадцы, и гости!
Результат — шикарные, мягкие и аппетитные блинчики, которые просто тают во рту!
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.